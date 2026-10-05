El gordo del sorteo de la Copa cayó en Tavernes: el Valencia CF vuelve al modesto campo que visitó hace 45 años
El Valencia CF ya conoce sus posibles rivales para la primera eliminatoria de la Copa del Rey 2026/27: De Tavernes a Manacor
ValenciaEl Valencia CF ya sabe cuál es su rival para la primera ronda de la presente edición de la Copa del Rey. Los de Javier Aguirre jugarán a finales de mes (27, 28 ó 29 de octubre) contra la UE Tavernes en el modesto estadio municipal de Tavernes, tras el sorteo celebrado este lunes en Madrid. A los valencianistas sólo les podía tocar un rival procedente de la eliminatoria previa como el conjunto de la Safor, o de Tercera, tal y como se había decidido al dividir los 112 equipos en cuatro bombos por proximidad geográfica. Los de Mestalla comienzan el camino hacia su noveno título tras unos años, como la temporada pasada ante el Athletic, en la que no pudieron alcanzar las últimas rondas. La última final data de 2022, cuando perdió por los penaltis ante el Betis; el último título con Marcelino en la Cartuja.
La UE Tavernes, emocionada
A través de los penaltis frente al Maracena granadino, el UE Tavernes de la Valldigna valenciano se clasificó para la primera ronda de la Copa del Rey, donde aguardarán el Villarreal, el Valencia, el Elche, el Levante o el Málaga. Sólo ha ganado uno de sus cuatro encuentros de este curso en la Lliga Comunitat, justo por debajo de la Tercera Federación, y está en zona de descenso del grupo sur de la categoría regional. Su estadio es de césped artificial, con capacidad para unos 1.800 espectadores pero la felicidad ha llegado a la comarca de 17.000 habitantes de La Safor.
Ya jugó en 1981
El Valencia CF ya jugó contra la UE Tavernes en 1981, aquel verano Manzanedo, Tendillo, Castellanos, Subirats o Arnessen, Solsona, Saura, Arnessen o Ángel Castellanos defendían los colores de un conjunto de Mestalla que venía de ser campeón de la Recopa y de la Supercopa. Ahora regresa a una población situada a 57 kilómetros de la capital, plagada de aficionados valencianistas (tiene una peña allí) y que hace unos años visitaron las leyendas del club. Ahora son los de verdad y el estadio, si recibe el OK de la Federación, tendrá que adaptarse