El Tavernes de Carlos Espí se agarra a la Copa: de la sexta categoría a soñar con un Primera

David Torres 05 OCT 2026 - 08:39h.

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TavernesHay noches que justifican una temporada entera. La UE Tavernes de la Valldigna ya tiene la suya. Un modesto de la sexta categoría del fútbol español, un equipo que no atraviesa precisamente su mejor momento en Liga, acaba de meterse en la primera eliminatoria de la Copa del Rey y se ha ganado el derecho a soñar a lo grande. El premio es mayúsculo: un Primera División visitará el Camp Municipal de Tavernes, entre ellos el Valencia CF. Sería el colofón perfecto para una población de 17.000 habitantes y que tiene en Carlos Espí uno de sus ciudadanos más ilustres tras su meteórica carrera en la élite.

Por lo que al duelo de Copa se refiere, el conjunto roget (rojillo) hizo bueno el 1-1 de la ida ante la UD Maracena y sobrevivió a una batalla de 120 minutos sin goles. Después llegó el momento de la verdad. Los penaltis. La tensión. El miedo a fallar. Y la gloria para un equipo que no está acostumbrado a vivir noches así.

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Porque esta es la magia de la Copa. Mientras el Tavernes pelea cada semana por salir adelante en su competición, la Copa le ha permitido olvidarse por un momento de la clasificación y recordar por qué el fútbol sigue siendo capaz de regalar historias imposibles.

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El pueblo de Carlos Espí

Y hay un detalle que hace todavía más curiosa esta historia para el gran público. Tavernes de la Valldigna es el pueblo que vio nacer a Carlos Espí, el delantero que está de moda en el fútbol español. El atacante, formado en el fútbol base de la localidad, juega ahora en el Real Madrid y acaba de pasar de la Sub-21 a la selección absoluta, después de irrumpir con fuerza y firmar cinco goles ante San Marino. Seguro que ayer recibió alguna llamada para contarle la gesta. Y es que, mientras Espí mira ya de frente a la élite, el equipo de su pueblo se ha ganado el derecho a esperar a uno de los grandes en casa.

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Pelegrí se viste de héroe

El partido fue una prueba de resistencia. El Tavernes y el Maracena apenas concedieron espacios y el conjunto granadino tuvo una de sus mejores ocasiones en el minuto 65, pero Javier Pelegrí apareció con una gran intervención.

Los 120 minutos terminaron con 0-0 y la eliminatoria se marchó a los penaltis, con aquel 1-1 de la ida todavía pesando sobre cada lanzamiento. Ahí apareció de nuevo Pelegrí. El guardameta roget llegó a tocar el primer lanzamiento del Maracena y después detuvo el segundo. El Tavernes también falló uno, pero los andaluces enviaron otro por encima del larguero. Todo quedó preparado para el último disparo.

Artur cogió el balón, miró a la portería y no falló.

El quinto penalti desató una celebración que tardará mucho en olvidarse en Tavernes de la Valldigna. Jugadores, cuerpo técnico y aficionados se fundieron sobre el césped.

"Tenía muchas ganas e ilusión. Llevábamos todo el día esperando este momento y estamos muy contentos", explicó Pelegrí. Carlos Sapiña, su entrenador, resumió la gesta: "Lo hemos hecho posible gracias a creer y a no ahorrarnos absolutamente nada".

De la sexta categoría a esperar a un Primera

El Tavernes conquistó la V edición de La Nostra Copa, un éxito que le abrió la puerta de esta fase previa de la Copa del Rey. Ahora ha ido un paso más allá. El pequeño se ha ganado el derecho a enfrentarse a uno de los grandes.

A las 13:00 horas, la Copa pondrá nombres sobre la mesa y el Tavernes sabrá quién será su rival. Pero el premio ya está conseguido: un Primera División tendrá que viajar a este campo municipal.

Artur, el héroe del penalti definitivo, ya mira hacia adelante: "Ahora toca darle la vuelta a la situación en Liga y disfrutar de lo conseguido con toda la gente que ha venido hoy".

Y ahí está la grandeza de esta historia. Durante una noche, el Tavernes dejó de ser un modesto de la sexta categoría para convertirse simplemente en un equipo de Copa. Uno que espera rival. Uno que puede soñar.

Como también sueña su paisano Carlos Espí, el delantero que ha pasado de la Sub-21 a la absoluta y que ahora triunfa en el Real Madrid. Dos historias diferentes, pero con un denominador común un mismo pueblo y una misma pasión por el fútbol.