David Torres 05 OCT 2026 - 07:37h.

Los datos del bombero Javier Aguirre en España: Salvó cuatro equipos sí, pero hizo mucho más

El Valencia CF podría jugar hasta cuatro partidos en este mes

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ValenciaJavier Aguirre ha llegado al Valencia CF con el traje de bombero puesto. El mexicano afronta su regreso al banquillo con la misión de apagar cuanto antes los primeros focos de incendio que rodean al equipo. Para ello tendrá que aprovechar el parón para trabajar con una plantilla castigada por las lesiones y preparar su estreno, mientras en el Valencia ya conocen los primeros retos de Aguirre y el técnico se prepara para su regreso a LaLiga.

Los primeros focos que debe apagar Aguirre

El primer cubo de agua tendrá que llegar en Santander. El Racing de André Almeida será el rival del debut de Aguirre, en un partido que servirá para comprobar sobre el césped las primeras decisiones del técnico mexicano. Será también su primera oportunidad para empezar a cambiar una dinámica que ha dejado demasiados frentes abiertos.

Después, el calendario lleva el fuego directamente a Mestalla. El Valencia afrontará dos encuentros consecutivos en casa, ante Athletic Club y Villarreal, dos partidos que pueden convertirse en una oportunidad para rebajar la temperatura alrededor del equipo. Aguirre tendrá que conseguir que Mestalla vuelva a ser parte de la solución y no otro foco que atender. El viejo coliseo espera la primera victoria y el mexicano quiere que los rivales sufran como él sufrió cuando venía.

Y hay otro incendio en el horizonte: el Elche. El derbi está contemplado en el calendario, pero su fecha está todavía pendiente de confirmación, por lo que no se puede incluir entre los encuentros confirmados de octubre, pero sí como posible. Se disputará el 30, el 31 o el día 1 de noviembre

Así, Aguirre afrontará tres partidos confirmados en octubre, con el añadido del duelo ante el Elche cuando se concrete su fecha, que deben significar el despegue del bombero y sus jugadores, actualmente penúltimos. Santander será la primera prueba del bombero y su primera gran oportunidad para empezar a apagar los focos. Mestalla después, el escenario dónde confirmarse.

El calendario de Javier Aguirre y su Valencia CF