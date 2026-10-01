Braulio Vázquez desvela una anécdota sobre el fichaje de Aguirre: "Os lo puedo garantizar"

Javier Aguirre llega para apagar el incendio che

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"Se te asocia normalmente por ser un bombero, permítame la broma", le preguntaron a Javier Aguirre en su presentación como jugador del Valencia CF. "Orgulloso, de broma nada, para nada mira si son útiles", respondió el mexicano, que añadió que llega con "ego cero. Si estás aquí con ego, el golpe, la hostia es más fuerte. Ego cero. Vengo de donde vengo, soy quien soy y aquí estoy. No tengo ningún problema por jugar y estar último o primero. Seré Javier de siempre, no te preocupes", dijo definiendo uno de sus roles más destacados.

Y es que, la realidad repasando su trayectoria en España es que Javier Aguirre ha funcionado como un auténtico revulsivo en la mayoría de sus etapas en equipos de LaLiga, especialmente al tomar clubes con urgencias de descenso o en momentos de crisis institucional. Sólo en el Atlético de Madrid, que luchaba y lucha por otros retos, estuvo fuera de peligro desde el principio. Dicho esto, se puede afirmar que sí, que el mexicano es un apagafuegos en toda regla y en ElDesmarque repasamos qué hizo con otros clubs a los que cogió desde abajo.

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Osasuna, de sobrevivir a soñar con la Champions (2002-2006)

Tomó a un equipo acostumbrado a sufrir en el fondo y lo estabilizó cómodamente en la Primera División española. Aguirre convirtió a Osasuna en un equipo competitivo y estable en la élite. En cuatro temporadas alcanzó la final de Copa del Rey de 2005 (por primera vez en la historia del club) y, un año después, logró el histórico cuarto puesto en LaLiga, clasificándolo por primera vez para la previa de la Champions. Lo salvó del descenso y lo colocó en el mapa.

Atlético de Madrid, de la irregularidad a la Champions (2006-2009)

Su buen papel en Pamplona hizo que le llamara el Atlético. No llegó a un equipo en peligro, sino a un Atlético que buscaba recuperar su sitio entre los grandes. Aguirre consiguió dos clasificaciones consecutivas para Europa (tras diez años de ausencia) y en 2008 devolvió al conjunto rojiblanco a la Champions League, algo que no lograba desde 1996.

Zaragoza, una salvación al límite (2010-2011)

Aguirre aterrizó en noviembre con el Zaragoza colista y consiguió cambiar la dinámica lo suficiente para alcanzar la permanencia en la última jornada. Un rescate agónico que encaja perfectamente con su perfil de técnico para situaciones comprometidas.

Espanyol, del descenso a la tranquilidad (2012-2014)

Cogió al Espanyol a mitad de temporada en una situación delicada y lo alejó de los puestos de descenso. Terminó 13.º en su primera campaña y en la siguiente mantuvo al equipo en una zona relativamente cómoda de la clasificación.

Mallorca, de evitar el descenso a jugar una final de Copa (2022-2024)

Llegó en marzo de 2022 con el Mallorca amenazado por el descenso y logró salvarlo. Después consolidó al equipo en Primera y lo llevó hasta la final de la Copa del Rey de 2024, algo que no lograba hacía 21 años completando una transformación que volvió a situar al club ante la posibilidad de pelear por un gran objetivo.

Braulio eligió al bombero con mejor currículo

Los antecedentes no dejan demasiado margen para la duda: Aguirre es un bombero contrastado para un Valencia CF en crisis. Ha demostrado una y otra vez que sabe aterrizar en escenarios de máxima presión, cambiar inercias y sacar rendimiento a equipos que necesitaban una reacción inmediata. En Mestalla, además, llega con la misión de reconducir una temporada que ha comenzado con muchos problemas, en un equipo condicionado por las lesiones y con una plantilla que necesita recuperar efectivos. reconducir una temporada que ha comenzado con muchos problemas No se le pide una revolución, sino apagar el incendio y devolver al Valencia a una dinámica competitiva. Y en esa tarea, pocos entrenadores con experiencia en España tienen un currículum tan reconocible como el suyo. la llegada de Aguirre al Valencia CF