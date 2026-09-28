David Torres 28 SEP 2026 - 22:15h.

Ya estuvo más de dos décadas en el club

El Valencia sigue con los despidos y la afición alaba a Braulio Vázquez: "Empieza a notarse"

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ValenciaBraulio Vázquez sigue tomando decisiones en el Valencia CF y ahora ha movido ficha en una parcela especialmente delicada. El director deportivo ha recurrido a su agenda para incorporar a Antonio Giner, un médico que ya conoce perfectamente Mestalla y que regresa al club para hacerse cargo de los servicios médicos. Su llegada se produce después de la salida de Pedro López Mateu, en un inicio de temporada marcado por las lesiones.

El cambio llega después de que el Valencia prescindiera de su anterior jefe de los servicios médicos, una decisión relacionada con una enfermería que llegó a acumular hasta nueve o diez futbolistas de baja en determinados momentos. La situación condicionó de forma importante el trabajo de Carlos Corberán y ahora también afecta a Javier Aguirre, que ha recibido una plantilla con varios jugadores todavía en proceso de recuperación. De ahí que se produjera un cambio, como explicó Braulio en su día y que ha devuelto, como ha avanzado Tribuna Deportiva, a Antonio Giner al Valencia CF.

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Quién es Antonio Giner: Braulio recupera a un hombre de la casa

La llegada de Giner supone recuperar a un profesional con una larga vinculación con el club. El doctor acumula más de dos décadas de experiencia en el primer equipo del Valencia CF, precisamente durante una de las etapas más exitosas de la historia de la entidad. Además, dirigió los servicios médicos de la Academia VCF hasta 2020, por lo que conoce tanto la estructura del club como las particularidades del fútbol profesional y de cantera. Hijo de un antiguo Consejero, es valencianista hasta la médula.

Después de abandonar el Valencia, Giner continuó su trayectoria en el CD Castellón y en clínicas privadas. Ahora vuelve a Mestalla para liderar el área médica y afrontar una de las prioridades del momento: recuperar a los futbolistas lesionados y mejorar el seguimiento de sus procesos.

Su regreso encaja con la forma de trabajar que Braulio Vázquez ha mostrado desde su vuelta al Valencia. El nuevo director deportivo, que regresó al club para ponerse al frente de la parcela deportiva, está recurriendo a perfiles con experiencia y conocimiento del fútbol para completar su equipo de trabajo.

No es la primera vez que Braulio apuesta por alguien que ya conoce el entorno valencianista. Su propia llegada supuso el regreso a Mestalla de un director deportivo que ya había trabajado en el club entre 2010 y 2013. Ahora hace lo mismo en una parcela diferente.

Giner tendrá desde el primer día trabajo por delante. Sadiq, Copete, Foulquier, Canós y Diakhaby forman parte de una enfermería que ha condicionado el inicio de curso. Braulio ya tiene nuevo médico para intentar que la lista empiece a reducirse.