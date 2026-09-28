Sato prioriza al Valencia y deja la concentración de Japón

Juan Pérez 28 SEP 2026 - 17:54h.

El compromiso del japonés le hace ganar puntos en el conjunto che

El curioso cruce que prepara el parón internacional para dos jóvenes del Valencia CF: Aguirre pendiente de la parabólica

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El compromiso de Ryunosuke Sato con el Valencia CF es indudable desde el inicio de la temporada, pero ahora aún más después de tomar una decisión valiente y significativa con respecto a su futuro. El internacional ha abandonado la concentración de Japón por decisión propia para reagruparse con la plantilla che, un giro de guion inesperado que le coloca en un altar especial a los ojos de la afición y del propio Javier Aguirre.

La madurez de un jugador de tan solo 19 años como es el caso de Sato es envidiable a pesar de estar en plena proyección global por estar entre los mejores jugadores de Japón. Con la responsabilidad de entender su momento en el Valencia, el jugador le ha pedido a su selección que le libere de los dos próximos encuentros en este parón de selecciones para así poder volar a la capital del Turia lo más rápido posible. Y así se lo han concedido.

La información de La Grada habla de una acción consensuada entre las dos partes, y desde ElDesmarque podemos confirmar que es el propio jugador el que ha dado un paso al frente hablando con su seleccionador para así volver a Valencia. Y es un acto aún más relevante a sabiendas de que es el segundo jugador más joven en debutar la historia de la selección japonesa, de ahí la importancia de este paso.

Sato fue titular ante Venezuela hace solo unas horas, jugó los primeros 45 minutos, por lo que es una pieza fundamental en la nueva etapa de Japón después del Mundial 2026. Aún así la llegada de Javier Aguirre y la adaptación del extremo en el nuevo esquema del mexicano parecen haberle empujado a entender que su regreso es lo más importante para su carrera, en este caso, alienado con los intereses del conjunto che.

El descaro de Sato se ve tanto en el verde como en sus decisiones, un valor seguro para entender que su éxito en Valencia es el del club en una temporada donde hacen falta referentes. Y con 19 años es difícil imaginarlo en ese escalón, pero sin duda está dando pasos en la dirección correcta para ser un jugador importante en esta 26/27.