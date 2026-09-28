David Torres 28 SEP 2026 - 11:11h.

Aguirre pierde a tres jugadores durante el parón que deberá monitorizar por la tele

El Virus FIFA golpea de nuevo al Valencia CF: Dimitrievski ya no está solo y Aguirre perderá dos piezas más

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ValenciaJavier Aguirre llega al Valencia CF con trabajo por delante y con un pequeño problema añadido: el parón internacional le dejará sin varias piezas de la plantilla. Hasta ahora, Stole Dimitrievski era prácticamente el único futbolista valencianista habitual en las convocatorias de selecciones, pero esta temporada la situación ha cambiado. Aliou Dieng y Ryunosuke Sato también se marcharán con sus países justo cuando el ‘Vasco’ está a punto de hacerse cargo del equipo. Aguirre llegará al Valencia CF con trabajo por delante y el parón le permitirá empezar a trabajar con el grupo antes del siguiente compromiso liguero. Aguirre ya tiene un principio de acuerdo para convertirse en el nuevo entrenador.

El caso de Sato es especialmente significativo. El japonés ha vuelto a ser citado por la selección absoluta de Japón después de quedarse fuera del último Mundial. Su crecimiento en el Valencia le ha devuelto a los Samurai Blue y llega al parón convertido en una pieza importante: ha participado en cinco de los seis partidos y ha sido titular en cuatro.

Un cruce muy valencianista

Y aquí aparece la curiosidad. Japón y Venezuela se enfrentarán el 28 de septiembre a las 12.25 horas, por lo que Sato y Román Davis, dos jóvenes del Valencia CF, podrían cruzarse sobre el césped defendiendo camisetas diferentes.

Román Davis ha sido citado por Venezuela, después de entrar en la dinámica del primer equipo. La Academia sigue ganando presencia en las selecciones absolutas, en una convocatoria en la que también aparece Amos Wanjala, internacional con Kenia. El propio Valencia CF confirmó la presencia de los canteranos con sus selecciones en su información oficial.

Además, el duelo tiene un pequeño detalle táctico que lo hace todavía más curioso. Román Davis es lateral derecho, mientras que Sato acostumbra a atacar por la izquierda. Es decir, si ambos coinciden sobre el césped, existe la posibilidad de que el canterano valencianista tenga que enfrentarse directamente al jugador que comparte vestuario en Mestalla.

Stole Dimitrievski, Dieng y Wanjala también se marcharon con sus selecciones

A Sato y Davis se les suman Dieng, convocado por Mali; Stole Dimitrievski, que estará con Macedonia del Norte y el jugador del filial, Amos Wanjala, que debutará con la selección absoluta de Kenia. Javier Aguirre comenzará así su etapa como entrenador del Valencia CF con varias ausencias, pero con un parón que le permitirá introducir sus primeros conceptos al resto del grupo.