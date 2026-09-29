Cinco minutos de Aguirre que explican por qué LaLiga echaba de menos el humor del 'Vasco'

Javier Aguirre: "Al Valencia CF jamás se le puede decir que no y sí, lo mejor está por venir"

De Silvia a Gordon pasándose a las bromas con la prensa y recordando cada nombre

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ValenciaHa vuelto Javier Aguirre a LaLiga y también ha vuelto su particular sentido del humor. El técnico mexicano, que este lunes fue presentado como nuevo entrenador del Valencia CF, dejó desde su llegada varios guiños que ya anticipaban cómo iba a ser su regreso. En su primera rueda de prensa en Mestalla confirmó las expectativas: naturalidad, cercanía, expresiones mexicanas y respuestas que provocaron más de una carcajada entre los periodistas.

Aguirre ya lo había avisado antes de ponerse delante de los micrófonos. "Seré Javier de siempre, no te preocupes", aseguró cuando le preguntaron por su ego. Y cumplió. Durante la comparecencia estuvo pendiente de los periodistas, recordó nombres, detectó cuando alguno repetía intervención y respondió con la espontaneidad que le ha acompañado durante toda su carrera.

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Los momentos más divertidos de la rueda de prensa de presentación de Javier Aguirre con el Valencia CF

Hubo momentos para todos los gustos. Un periodista comenzó una pregunta con un "es un poco injusta la pregunta..." y Aguirre no tardó en cortarle: "Entonces no me la hagas, güey", entre risas. En otro momento, cuando le recordaron unas declaraciones antiguas, tiró de ironía: "No recuerdo haberte dicho eso, pero te concedo el beneficio de la duda", antes de admitir que las grabaciones acabarían jugando en su contra.

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También apareció el Aguirre más directo cuando pidió a un periodista que concretara el nombre de un futbolista: "Dilo, no seas cabrón". Y hasta tuvo tiempo para bromear con su edad y con la persona que realmente manda en casa. Ya a su llegada a Valencia había dejado claro que este regreso también tenía el visto bueno de Silvia, su mujer.

El mexicano llega con mucho trabajo por delante, pero su presentación dejó claro que la personalidad sigue intacta. 67 años, más canas, más arrugas y las mismas ganas de siempre... y, sobre todo, el mismo Aguirre de siempre.

En apenas cinco minutos hemos recopilado en vídeo algunos de los momentos más divertidos de su presentación. Una pequeña muestra de lo que puede dar de sí el regreso del 'Vasco' a LaLiga.