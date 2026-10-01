Guido, mucho más que un capitán para Javier Aguirre: le organiza un asado con la plantilla

David Torres 01 OCT 2026 - 14:47h.

Compartir







ValenciaJavier Aguirre ha encontrado en Guido Rodríguez mucho más que un capitán. El argentino es uno de los hombres sobre los que el técnico mexicano quiere apoyarse para reconstruir el vestuario del Valencia CF y recuperar la confianza de un grupo golpeado por los resultados, las lesiones y los cambios en el banquillo. No es casualidad que Guido fuera uno de los jugadores con los que Aguirre habló nada más llegar, ni que el técnico haya puesto el foco en la importancia de recuperar la unión del vestuario.

Y Guido no se queda en las palabras. Hoy paga un asado a toda la plantilla, un gesto que encaja perfectamente con el papel que ha asumido desde que llegó a Mestalla. El campeón del mundo se ha ganado en pocos meses el respeto de sus compañeros hasta convertirse en su segundo capitán tras Gayà (elegido por el vestuario) y ya ha demostrado que entiende el liderazgo como algo que va mucho más allá de llevar un brazalete.

PUEDE INTERESARTE Así será el proceso para crear los grupos y elegir después los asientos del Nou Mestalla: criterios y tres excepciones

También Braulio Vázquez ha detectado rápidamente ese peso dentro del vestuario. Cuando el director deportivo llegó al hotel de Vitoria para acompañar al equipo, Guido fue uno de los futbolistas con los que más tiempo se detuvo a hablar. No fue una conversación de trámite: Braulio quiso conocer de primera mano las sensaciones de uno de los pesos pesados del grupo y escuchar qué estaba pasando dentro del vestuario.

Aguirre se apoya en los veteranos

El técnico mexicano ya explicó qué buscó en sus conversaciones con Gayà y Guido, pero también con otros futbolistas del vestuario: "Con los capitanes es retroalimentación. Vine muchas veces a Valencia, pero no estaba dentro, no sabes realmente. Y ellos te dan una bienvenida y su punto de vista acerca de lo que han vivido. Es un buen parámetro para ver dónde estamos".

Aguirre considera esa información privilegiada para conocer las entrañas de un vestuario que todavía está descubriendo. Y ahí Guido tiene un peso especial. Ya lo demostró cuando viajó a Sevilla lesionado para acompañar al equipo y también cuando asumió públicamente la responsabilidad tras la victoria en Vitoria.

Ahora da otro paso, como cuando llegó el año pasado. Paga un asado para un vestuario en el que ejerce de capitán incluso cuando no lleva el brazalete. Para Aguirre, tener a Guido de su lado es tener dentro del grupo a uno de sus principales aliados para apagar el incendio.