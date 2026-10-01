David Torres Valencia, 01 OCT 2026 - 16:59h.

Vinicius mantiene en su perfil de Instagram los gritos modificados de Mestalla

El Valencia CF demanda a Netflix por el documental de Vinicius, esto le pide a la productora

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Netflix y 'Baila, Vini' ya tienen fecha para sentarse en el banquillo por el caso de los subtítulos en los que dejaban entrever que todo Mestalla era racista. El juicio contra la plataforma y la productora brasileña Conspiração Filmes, responsable del documental sobre Vinicius Jr., ya tiene fecha.

El procedimiento judicial parte de la demanda que el Valencia CF presentó en 2025 contra Netflix y la productora por una presunta intromisión en el derecho al honor del club. La entidad de Mestalla reclama una indemnización económica y, además, exige la rectificación de los subtítulos que aparecen en una de las escenas del documental. Ahora, el juicio ya tiene fecha y la vista se celebrará en Valencia el próximo 17 de febrero de 2027, según ha adelantado la Cadena SER y ha podido confirmar ElDesmarque.

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De dónde viene la polémica

El origen de la polémica se encuentra en unas imágenes grabadas en Mestalla el 21 de mayo de 2023, durante el partido entre el Valencia y el Real Madrid. En ellas se escucha a parte de la grada pronunciar, según sostiene el Valencia, "tonto, tonto". Sin embargo, en el documental esas palabras aparecen subtituladas como "mono, mono".

La diferencia entre el audio y los subtítulos provocó una enorme controversia, ya que las imágenes fueron relacionadas con las acusaciones de racismo que recibió la afición valencianista tras aquel encuentro. El propio Vinicius Jr. también difundió las imágenes en sus redes sociales.

El Valencia considera que esos subtítulos son falsos y que perjudicaron gravemente la imagen del club y de sus aficionados. Por ello, sus servicios jurídicos solicitaron inicialmente a Netflix y a Conspiração Filmes que rectificaran el contenido, una petición que, según el club, no obtuvo respuesta.

La demanda reclama también que, una vez exista una resolución judicial, la sentencia sea incluida en el documental. Ahora, con el señalamiento del juicio, la batalla legal tendrá un nuevo capítulo el próximo 17 de febrero en los tribunales valencianos.

Vinicius mantiene en su perfil los gritos modificados de Mestalla

Lo cierto es que los gritos modificados de Mestalla tienen su origen en el propio perfil de Instagram de Vinicius y aún lo mantienen. Junto al vídeo, en el que se subtitula que Mestalla dice "mono, mono", cuando dice "tonto, tonto", el futbolista adjunta con el siguiente texto que justifica la imagen: "Cada partido fuera de casa trae una sorpresa desagradable. Y fueron muchos esta temporada. Deseos de muerte, muñeco colgado, muchos gritos criminales... Todo grabado. Pero el discurso siempre cae en “casos aislados”, “un aficionado”. No, no se trata de casos aislados. Son episodios continuos repartidos por varias ciudades de España (e incluso en un programa de televisión). La prueba está ahí en el vídeo. Ahora pregunto: ¿a cuántos de estos racistas se les expusieron sus nombres y fotografías en sitios web? Respondo para hacerlo más fácil: cero. Ninguno para contar una historia triste o hacer esas falsas disculpas públicas. ¿Qué se necesita para criminalizar a estas personas? ¿Y castigar deportivamente a los clubes? ¿Por qué los patrocinadores no cobran a La Liga? ¿No les importa a las televisiones retransmitir esta barbaridad todos los fines de semana? El problema es muy grave y las comunicaciones ya no funcionan. Tampoco culparme a mí mismo para justificar actos criminales. No eres fútbol, eres inhumano".

Aquel vídeo está publicado antes de que Ancelotti rectificara (tardó dos días en hacerlo) y antes de que el Valencia expulsara de por vida a los aficionados señalados. Y en él se basó Netflix.