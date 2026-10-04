Horario y dónde ver el sorteo de la primera ronda de Copa del Rey: así quedan los bombos por proximidad geográfica
112 equipos se emparejarán en 56 cruces
El acta de la suspensión del Atlético Güímar-Sporting Hortaleza de Copa tras las agresiones e incidentes
Este lunes se celebra en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey 26/27 tras los encuentros de la fase previa cuyos partidos de vuelta se han disputado este fin de semana. Estos se han sumado a los distintos clubes de LALIGA EA Sports (con la exención de los participantes en la Supercopa de España), LALIGA HYPERMOTION, Primera RFEF, Segunda RFEF, Tercera RFEF y los cuatro semifinalistas de la Copa Federación divididos en cuatro grupos de proximidad geográfica.
Un total de 112 equipos, a la espera de Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad en tercera ronda, entran en liza y dirimirán los 56 enfrentamientos de esta primera eliminatoria. Además de cruzarse con los equipos de su bombo, los clubes de Primera División se medirán a los semifinalistas de la Copa RFEF y a los clubes de regional procedentes de la fase previa y los clubes de Segunda a los de Segunda RFEF y Tercera RFEF siempre en casa del de menor categoría. En los cruces entre clubes de Primera RFEF, el conjunto local se elegirá por sorteo.
Este lunes a partir de las 13:00h. se celebrará el evento en Las Rozas y lo podrás ver en directo a través de los canales oficiales de la RFEF además de conocer en ElDesmarque todos los emparejamientos de los equipos. Inicia así el camino hacia la final de La Cartuja del próximo 24 de abril en busca de suceder a la Real Sociedad, campeona de la edición de 2026 al vencer al Atlético de Madrid en la tanda de penaltis.
Así quedan los cuatro bombos del sorteo de la primera fase de Copa del Rey
BOMBO 1
LALIGA EA SPORTS: Celta de Vigo, Racing de Santander, Deportivo de A Coruña.
LALIGA HYPERMOTION: Real Oviedo, Burgos, Sporting de Gijón, Real Valladolid.
Primera RFEF: Mirandés, Cultural Leonesa, Zamora, Ponferradina, Pontevedra, Unionistas de Salamanca, UD Ourense.
Segunda RFEF: Numancia, Coruxo, Gimnástica Segoviana, Real Ávila, Arosa, Llanera, Gimnástica de Torrelavega, Atlético Tordesillas.
Tercera RFEF: Covadonga, Laredo, Guijuelo.
Copa Federación: Salamanca UDS.
Fase previa: Ribadesella, Auriense.
BOMBO 2
LALIGA EA SPORTS: Espanyol, Athletic Club, Alavés, Osasuna.
LALIGA HYPERMOTION: Girona, Eibar, Andorra, Sabadell.
Primera RFEF: Huesca, Real Zaragoza, Europa, Barakaldo, Real Unión, UD Logroñés, Sant Andreu.
Segunda RFEF: Utebo, Tudelano, Amorebieta, Reus FC, Portugalete, Manresa, Peña Sport, Calamocha.
Tercera RFEF: Varea, CD Pamplona, Cuarte.
Copa Federación: Sestao River.
Fase previa: Atlético Calatayud, San Rafael/Prat, Anaitasuna.
BOMBO 3
LALIGA EA SPORTS: Villarreal, Valencia, Elche, Levante, Málaga.
LALIGA HYPERMOTION: Mallorca, Almería, Castellón, Ceuta, Albacete, Granada, Eldense.
Primera RFEF: Cartagena, Antequera, Águilas, Real Jaén.
Segunda RFEF: Atlético Baleares, Poblense, Alcoyano, Deportiva Minera, Conquense, Castellonense, Mijas-Las Lagunas, Cieza, Puertollano.
Tercera RFEF: Manacor, Tarancón.
Fase previa: Pinatar, Sporting de Alcázar, Tavernes de la Valldigna.
BOMBO 4
LALIGA EA SPORTS: Real Betis, Getafe, Rayo Vallecano, Sevilla.
LALIGA HYPERMOTION: Las Palmas, Córdoba, Leganés, Cádiz, Tenerife.
Primera RFEF: Extremadura, Rayo Majadahonda, Coria.
Segunda RFEF: Xerez CD, Sanse, Alcalá, Ciudad Lucena, Atlético Paso, Don Benito, Badajoz.
Tercera RFEF: Trival Valderas.
Copa Federación: Navalcarnero, Recreativo de Huelva.
Fase previa: Sporting de Hortaleza/Atlético Güímar, Lebrijana.