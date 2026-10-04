David Torres 04 OCT 2026 - 17:18h.

Jugará contra un equipo procedente de la fase previa o un Tercera RFEF

El último título del Valencia CF, la Copa ante el Barça de Messi y que le costó el puesto a Marcelino, está de aniversario

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ValenciaEl Valencia CF ya conoce sus posibles rivales para el sorteo de la primera eliminatoria de la Copa de S. M. el Rey 2026/27, una ronda en la que entrarán en juego 112 de los 116 equipos participantes en la presente edición del torneo. El sorteo, que se celebrará este lunes 5 de octubre, a partir de las 13 h será especial. No en vano, los clubes han quedado distribuidos en cuatro bombos por zonas territoriales, atendiendo a las categorías de los equipos y a los criterios establecidos en las Bases de Competición de la RFEF para la temporada 2026/27 . Los cuatro equipos participantes en la Supercopa de España, que se incorporarán a la competición en los dieciseisavos de final, quedan fuera de esta primera ronda. El camino del Valencia CF a por su novena Copa del Rey empieza este lunes.

Según establecen las Bases de Competición, los emparejamientos se realizarán mediante sorteo, agrupando a los equipos por proximidad geográfica y buscando, hasta donde sea posible, que los clubes de inferior categoría se enfrenten a los de mayor categoría que hayan superado la eliminatoria anterior. Para ello, los participantes serán distribuidos en tantas copas o bombos como categorías permanezcan en la competición.

La primera eliminatoria de Copa del Rey está prevista para la úlltima semana de octubre, días 27, 28 y 29.

De esta forma, lo normal es que el Valencia CF se enfrente a uno de los tres equipos que vienen de la ronda previa y que este fin de semana quedarán definidos (Vencedor del UD Pinatar - Atlético Melilla CF; vencedor CP Talayuela - EMERS Sporting de Alcázar CF o el vencedor UD Maracena - CF UE Tavernes de la Valldigna) o a un Tercera RFEF (Manacor y Tarancón)

El Valencia CF, en el bombo 3

Los partidos se celebrarán en las instalaciones deportivas del club de inferior categoría, siempre que estas cumplan con los requisitos mínimos establecidos por la RFEF. En aquellos cruces entre conjuntos de la misma categoría, ejercerá como local aquel cuya bola sea extraída en primer lugar; por lo que los de Aguirre podrían ir desde Melilla a Manacor pasando por Cuenca, Murcia o Tavernes en el mejor de los casos.

El Valencia CF, ha sido encuadrado en el bombo 3 con los siguientes equipos:

Primera División: Valencia CF, Villarreal CF, Elche CF, Levante UD y Málaga CF

Segunda División: RCD Mallorca, UD Almería, Castellón, Ceuta, Albacete, Granada CF y ElDense

Primera Federación: FC Cartagena, Antequera CF, Águilas y Jaén

Segunda Federación: CD Atlético Baleares, UD Poblense, CD Alcoyano, Minera, Conquense, Castellonense, CP Mijas-Las Gaunas, Cieza y Puertollano

Tercera Federación: Manacor y Tarancón