Javier Aguirre ya tiene su primer once en la cabeza: Pepelu vuelve al medio y Guerra gana libertad

David Torres Valencia, 03 OCT 2026 - 13:13h.

Aguirre recupera una pieza clave en defensa antes de su estreno: el movimiento que puede liberar a Pepelu

A falta de los internacionales, tiene claro el dibujo y algunos nombres

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Javier Aguirre ya empieza a dejar pistas sobre el Valencia CF que quiere. Después de una semana de entrenamientos, el técnico mexicano ha trabajado de forma habitual con un 1-4-2-3-1, un dibujo que ya utilizó el Valencia en varios momentos de la temporada y en el que aparecen dos figuras especialmente importantes: Pepelu y Javi Guerra. El regreso de Diakhaby y la recuperación de Tárrega permiten al primero volver al centro del campo, mientras que el segundo gana libertad por delante de la medular.

El movimiento más significativo afecta a Pepelu. El alicantino ha tenido que ejercer como central en este inicio de temporada por las numerosas bajas en defensa, pero la recuperación de efectivos cambia el escenario. Con Diakhaby ya integrado en el grupo y Tárrega avanzando en su recuperación, Aguirre puede devolver a Pepelu a su posición natural y aprovechar su capacidad para organizar el juego junto a Guido Rodríguez.

Por delante de ellos aparece Javi Guerra. El canterano está siendo probado como mediapunta, con libertad para moverse entre líneas, recibir por delante del doble pivote y aparecer por detrás de Hugo Duro. Es una posición que puede potenciar su llegada al área y su capacidad para conducir el balón. Este viernes, además, Aguirre volvió a probar esa demarcación y colocó a Guerra como enganche en uno de los equipos, mientras que en el otro ocupó ese puesto Harvey Elliott.

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Un dibujo todavía incompleto por los internacionales

Las pruebas de Aguirre deben interpretarse con cautela porque el entrenador todavía no ha podido trabajar con toda la plantilla. Varios futbolistas se encuentran concentrados con sus selecciones y algunos tienen un papel importante en sus planes. Es el caso de Dimitrievski, que apunta a ser el portero titular, mientras que otros internacionales como Aliou Dieng no parten, en principio, con el mismo protagonismo.

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También acaba de incorporarse Ryunosuke Sato. El japonés adelantó su regreso de la concentración internacional y ya está trabajando con Aguirre, por lo que tendrá todavía que familiarizarse con las ideas del nuevo técnico.

A todo ello se suma la ausencia de una prueba amistosa. El Valencia buscó durante el parón un rival para que Aguirre pudiera ver en acción a sus futbolistas, pero finalmente no ha encontrado contrincante. Ante eso, las sesiones de Paterna son ahora mismo la principal fuente de pistas sobre el primer Valencia de Aguirre que diseñó un partidillo este viernes para ir cerrando la semana.

El primer once que barrunta Aguirre

Con todas las cautelas y a la espera de que regresen los internacionales y se recuperen los jugadores con molestias, el primer boceto podría ser Dimitrievski en la portería; Maffeo y Gayà en los laterales; Diakhaby y De Haas como pareja de centrales, al menos hasta que Tárrega esté plenamente recuperado; Guido Rodríguez y Pepelu en el doble pivote; Sato y Otorbi como opciones para las bandas, con Rioja y Danjuma como alternativas cuando estén disponibles; Javi Guerra como mediapunta y Hugo Duro como referencia ofensiva.

La fotografía, por tanto, todavía está incompleta. Pero después de una semana de trabajo sí aparecen dos pistas especialmente claras: Pepelu vuelve a la medular y Javi Guerra gana libertad por detrás del delantero. El resto del dibujo tendrá que esperar a que Aguirre pueda trabajar con todos sus futbolistas y preparar el estreno liguero ante el Racing de Santander.