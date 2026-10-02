Aguirre recupera una pieza clave en defensa antes de su estreno: el movimiento que puede liberar a Pepelu

David Torres 02 OCT 2026 - 16:48h.

Con dos centrales más, Aguirre puede mover a Pepelu hacia adelante

Sato dio el primer paso, el Valencia CF completó el informe y ya está con Aguirre pese a la alerta roja

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ValenciaJavier Aguirre empieza a recibir buenas noticias en la defensa. Después de la lesión de César Tárrega que dejó al Valencia CF casi sin centrales y del regreso de Mouctar Diakhaby, el técnico mexicano suma ahora otro motivo para mirar con algo más de optimismo al estreno liguero. Tárrega ya ha vuelto parcialmente al trabajo con el grupo y Aguirre recupera así una pieza que puede darle mucho más margen para diseñar su primer Valencia en LaLiga.

El central valenciano se lesionó en el minuto 20 del Sevilla-Valencia, cuando la defensa ya estaba bajo mínimos. Su lesión en la musculatura isquiosural derecha se sumó entonces a las bajas de otros zagueros y obligó al equipo a tirar de soluciones de emergencia. Ahora el escenario es diferente.

Más defensas, más posibilidades para Aguirre

Diakhaby ya se ejercita con normalidad y Tárrega ha dado este viernes un paso importante en su recuperación. Aguirre confía en poder disponer de ambos para el partido del próximo 11 de octubre ante el Racing de Santander en El Sardinero. Pero recuperar centrales no significa únicamente tener más alternativas atrás, para el mexicano supone ganar libertad para mover otras piezas del equipo.

Una de las opciones que puede cobrar fuerza es la de adelantar a Pepelu. El centrocampista ya tuvo que actuar como central con Corberán ante el Barcelona, en un movimiento condicionado precisamente por las bajas defensivas. Ahora, con más efectivos disponibles en la zaga, Aguirre podría liberar al alicantino para devolverlo a una posición más natural. El precedente es claro: la lesión de Diakhaby obligó a cambiar planes y la caída de Tárrega terminó de desnudar la falta de efectivos.

Ahora Aguirre empieza a recuperar soldados. Y cuantos más tenga atrás, más piezas podrá mover delante. El técnico mexicano tendrá todavía días para probar fórmulas antes de su debut como entrenador del Valencia. Tárrega y Diakhaby pueden ser mucho más que dos recuperaciones: pueden ser la llave para que Aguirre cambie el dibujo y libere a Pepelu.