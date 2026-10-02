David Torres 02 OCT 2026 - 13:13h.

Siguen entrando en los planes del primer equipo, aunque el punta jugó con el filial este fin de semana sin Liga

Los goleadores más jóvenes en la historia del Valencia CF: Aarón Mayol solo tiene uno por delante este siglo

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La Academia del Valencia CF sigue escribiendo su historia con nombres propios. Aarón Mayol y Aimar Blázquez son los últimos en incorporarse a una lista que ya alcanza los 127 jugadores que han llegado al primer equipo después de pasar por Paterna o por el VCF Mestalla. A día de hoy, ambos entran en los planes de Javier Aguirre, que cuenta con ellos y están trabajando a sus órdenes, por lo que, lo normal, es que entren en la lista para Santander. El medio es uno más del primer equipo ya, mientras que el punta, aunque jugó este fin de semana con el filial, lo hizo porque no había Liga en Primera y después ha seguido a las órdenes del mexicano y su cuerpo técnico.

La doble A: Aarón Mayol y Aimar Blázquez, los últimos en llegar al mural

Mientras tanto, al final de un entrenamiento, ambos han celebrado su debut con el primer equipo como toca: inscribiendo sus nombres en el muro de los sueños de la Ciudad Deportiva de Paterna.

Ambos se lo han ganado. Mayol se convirtió en el canterano número 126 en debutar con el Valencia CF, apenas necesitó unos días para dejar su primera gran huella en Mestalla con un golazo ante la Real Sociedad. Después llegó Aimar, que debutó ante la Real Sociedad marcando en la primera pelota que tocó y se convirtió en el canterano número 127. Ahora, ambos han dado otro paso al incorporar sus nombres al mural ‘De Paterna a Mestalla’, el homenaje que reúne a los jugadores formados en la Academia que han conseguido llegar al primer equipo.

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Con ellos dos son ya 127 los jugadores que han debutado en partido oficial con el primer equipo habiéndose formado en la Academia VCF o habiendo jugado al menos en el VCF Mestalla desde la inauguración oficial de la Ciutat Esportiva del Valencia CF en 1992.

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"El sueño de todo niño de la Academia VCF"

“Es un orgullo formar parte de ese mural con nombres tan destacados como el de José Gayà, nuestro capitán, o Ferran Torres, que marcó el gol que nos dio el Mundial”, señala Aarón Mayol en VCF Media, donde reconoce que cuando acudía como visitante a la Ciutat Esportiva del Valencia CF ya miraba de reojo ese mural que ahora incluye su nombre.

“Es el sueño de cada niño que pasa por aquí delante y es un estímulo para los niños del Fútbol 8 de la Academia VCF”, añade.

El mediocentro se estrenó con el Valencia CF en la victoria en LALIGA ante el Deportivo Alavés y después saboreó lo que supone marcar en el Camp de Mestalla ante la Real Sociedad. Mayol rompió una sequía de 327 minutos sin marcar del Valencia CF en Mestalla con un disparo que todavía recuerda.

“La enganché bien y sinceramente no sé qué se me pasó por la cabeza porque no me puedo acordar. Lo único que sé es que vi el balón entrar y me fui corriendo a la banda con mi compañero, con Aimar, a celebrarlo porque es un sentimiento único”.

"Un día que no se me va a olvidar en la vida"

Aimar Blázquez debutó en los minutos finales de ese partido ante la Real Sociedad y fue también protagonista en el segundo de los goles del Valencia CF en un día lleno de emociones. El delantero, además, hizo historia al convertirse en el canterano número 127 que llega al primer equipo desde la inauguración de la Academia en 1992.

“Ese día no se me va a olvidar en mi vida”, señala el delantero. “Fue un día muy bonito para mí, aunque no pudimos conseguir la victoria, que hubiera sido precioso ese día. Pero van a llegar las victorias, estoy seguro, porque hay muy buen equipo. Y sí, con mi familia fue un día muy emotivo porque hay mucho trabajo detrás de todos esos minutos que tuve. Y esos abrazos con ellos me lo dieron todo, la verdad”.

De ese partido Aimar guarda la camiseta como recuerdo —“la voy a enmarcar”—, un agradecimiento al entrenador Óscar Sánchez —“le doy las gracias por todo lo que ha hecho por mí”—, un reto —“hay que demostrarle a Javier Aguirre que estamos preparados”— y un compromiso: “Yo juego para el Valencia CF y donde me necesiten, ahí voy a estar”.

Un estímulo para los jóvenes de la Academia VCF

Con esa hambre, con esa energía y con esa ilusión afrontan ahora Aarón y Aimar este nuevo tramo de temporada, en el que el Valencia CF y el VCF Mestalla tienen que dar un paso adelante para mejorar la situación en la clasificación.

“Somos jóvenes, venimos de abajo del VCF Mestalla y seguimos teniendo ficha del V