Los goleadores más jóvenes en la historia del Valencia CF: Aarón Mayol solo tiene uno por delante este siglo

David Torres 23 SEP 2026 - 09:09h.

La madurez de Aarón Mayol dentro y fuera del campo tras su golazo en Mestalla: "Era mi sueño, pero vengo desde abajo y tengo que seguir”

En el siglo XXI sólo lo supera Yunus Musah; en toda la histora Fernando Gómez y Juan Mena

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Valencia"No te lo podría describir ahora mismo lo que sentí al marcar en Mestalla. Era mi sueño debutar aquí. La verdad es que es un cúmulo de emociones que es muy complicado de describir, pero creo que todos más o menos pueden hacerse una idea de lo que se siente", explicaba Aarón Mayol con la calma más propia de un adulto que de un joven que tiene dieciocho años y medio. Pero todo es así en la vida del joven centrocampista del Valencia CF, que desde que dio el salto desde la cantera del Levante al juvenil che no ha hecho más que crecer y derribar barreras.

Aarón Mayol, un goleador histórico y precoz

Aarón Mayol no solo marcó un golazo en su estreno en Mestalla ante la Real Sociedad. El canterano del Valencia CF dejó su nombre en la historia del club por la precocidad de su primer tanto. Con 18 años, 5 meses y 17 días, se ha convertido en el segundo goleador más joven del Valencia en LaLiga en el siglo XXI, tal y como recoge Opta, y en el cuarto de toda la historia del club valencianista.

El récord en el siglo XXI sigue perteneciendo a Yunus Musah, que marcó ante el Getafe el 1 de noviembre de 2020 con 17 años, 11 meses y 3 días. Mayol se queda a poco más de seis meses de aquel registro, pero supera ya a cualquier otro goleador valencianista en este siglo.

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El dato adquiere todavía más valor si se amplía la mirada a toda la historia del club. Solo Juan Mena, que marcó con 17 años, 1 mes y 6 días en 1941; Yunus Musah y Fernando, que anotó con 18 años y 3 días en la Copa de 1983, lo hicieron siendo más jóvenes. Mayol, con sus 18 años y 5 meses, ocupa ya el cuarto puesto histórico.

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Un nuevo guerrero para la causa de Javier Aguirre

El gol ante la Real Sociedad llegó después de un debut en Vitoria en el que ya había dejado buenas sensaciones. En Mestalla dio un paso más: titularidad, gol y una actuación que le permitió mostrar la madurez que tiene dentro y fuera del campo.

El tanto, además, fue especialmente significativo porque rompió la histórica sequía goleadora del Valencia en Mestalla.

Ahora, con Javier Aguirre preparado para asumir el banquillo, el técnico mexicano se encuentra con un nuevo guerrero para su causa. Mayol ya ha dado el primer paso. Y lo ha hecho a una velocidad que le ha colocado junto a algunos nombres históricos del Valencia.