Sato dio el primer paso, el Valencia CF completó el informe y ya está con Aguirre pese a la alerta roja

David Torres 02 OCT 2026 - 10:54h.

El japonés llegó el jueves y este viernes estaba ya con sus compañeros

Sato prioriza al Valencia y deja la concentración de Japón

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ValenciaRyunosuke Sato ya está de vuelta en Valencia y podrá trabajar con Javier Aguirre, después de que el nuevo técnico del Valencia CF haya asumido el mando del equipo. El japonés adelantó su regreso de la concentración de Japón para conocer cuanto antes al entrenador mexicano, una decisión que inicialmente se atribuyó a la voluntad del propio futbolista, pero que ahora tiene una segunda parte: la Federación Japonesa de Fútbol confirmó también que su desconvocatoria se produjo por petición expresa del Valencia CF.

Sato había decidido adelantar su regreso para ponerse cuanto antes a las órdenes de Aguirre y empezar a trabajar con él después de la llegada del técnico mexicano al banquillo de Mestalla. El centrocampista quería conocer personalmente al nuevo entrenador y aprovechar el parón internacional para comenzar a familiarizarse con sus métodos. Ahora, sin embargo, se conocen aún más detalles de la historia: Japón explicaba en su comunicado oficial que Sato abandona la concentración por "circunstancias del club".

El Valencia pidió expresamente su regreso: Aguirre quiere verlo

La decisión tiene sentido dentro de la planificación de Aguirre. El técnico dispone de este parón para conocer a una plantilla a la que apenas ha podido dirigir y el club consideró importante que Sato regresara antes para ponerse a disposición del nuevo entrenador.

El japonés, que había sido convocado para los partidos de Japón, tenía inicialmente otro compromiso este jueves con su selección y otro el 5 de octubre. Finalmente, no disputó ninguno de esos encuentros y ha regresado a Valencia para trabajar con Aguirre antes del estreno liguero del técnico mexicano, previsto para el 11 de octubre ante el Racing de Santander en El Sardinero. Este viernes se le esperaba ya a las órdenes del técnico y podrá trabajar dos días antes del descanso dominical.

Sato, uno más a pesar de la alerta roja

Y así fue, el japonés viajó el jueves a Valencia y este viernes era uno más en una sesión de entrenamiento que realizó el equipo este viernes (10.30 horas) y que no se suspendió pese a la alerta roja decretada en la provincia de Valencia. El equipo se entrenará también este sábado y luego tendrá libre hasta el lunes por la tarde, momento en que empezará a preparar el partido contra el Racing de Santander del próximo domingo.