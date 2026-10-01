David Torres 01 OCT 2026 - 12:47h.

"En su momento hizo el mayor atentado que se puede hacer en un servicio médico, poner en la calle a Juan Ángel Ballesteros. Esa es la realidad"

Braulio también desempolva la agenda para fichar a su médico: vuelve un viejo conocido

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ValenciaAntonio Giner se ha estrenado este jueves con la primera plantilla del Valencia CF después de regresar al club para asumir de nuevo la responsabilidad de los servicios médicos tras la salida de Pedro López Mateu. Su vuelta se produce en un momento especialmente delicado, con una enfermería que ha condicionado el inicio de temporada y que obligó al Valencia a cambiar de responsable médico. El nuevo doctor tiene por delante la tarea de reducir una lista de lesiones que llegó a acumular hasta nueve o diez futbolistas y mejorar el seguimiento de las recuperaciones.

Giner se estrena hoy

La incorporación de Giner forma parte de los primeros movimientos de Braulio Vázquez en su regreso al Valencia. El director deportivo ya explicó que el cambio en los servicios médicos respondía a una decisión del club y ahora el doctor vuelve a Mestalla después de haber trabajado durante 23 años en los servicios médicos valencianistas.

Giner se ha estrenado hoy, fecha en la que ha vuelto a Paterna, la que fue su casa y se. ha presentado a la plantilla. Su regreso, sin embargo, ha provocado también la reacción de una voz muy conocida en el entorno del club.

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Cañizares cuestiona el regreso de Giner

Santiago Cañizares ha aprovechado su intervención en la Cadena COPE, donde colabora, para recordar la primera etapa de Giner en el Valencia y cuestionar algunas de las decisiones tomadas entonces en el área médica y de fisioterapia, cuando él estaba en el Valencia CF.

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El exportero ha recuperado aquella etapa y ha relacionado la llegada de Giner con la ruptura de la estructura médica y de recuperación que, según su relato, existía anteriormente en el Valencia. "Viene al club para romper con Jorge Candel, que había sido el médico que de verdad estuvo en los años importantes del Valencia. Especialmente porque tenía a Juan Ángel Ballesteros, que era director del departamento de fisioterapia. Juan Soler acaba con toda esa estructura".

"Cuando da el salto al primer equipo es por la afinidad que tiene con la mujer de Juan Soler, entra con contrato blindado que se hace difícil cesarle". EFE

Cañizares también ha cuestionado las circunstancias en las que, según su versión, Giner dio el salto al primer equipo. "El doctor Giner entra en el club porque es hijo de un directivo, con Pedro Cortés, y está dedicado a las secciones inferiores. Cuando da el salto al primer equipo es por la afinidad que tiene con la mujer de Juan Soler, entra con contrato blindado que se hace difícil cesarle".

"En su momento hizo el mayor atentado que se puede hacer en un servicio médico, poner en la calle a Juan Ángel Ballesteros. Esa es la realidad", dice

"En su momento hizo el mayor atentado que se puede hacer en un servicio médico, poner en la calle a Juan Ángel Ballesteros. Esa es la realidad" EFE

El exportero considera que la ruptura de aquella estructura fue uno de los principales errores de aquella época y señala directamente la salida de Juan Ángel Ballesteros. "Para mí el error más grave fue romper con la estructura de fisioterapia y recuperación que había. A Juan Ángel Ballesteros se lo carga el doctor Giner para poner a otros chicos que eran alumnos de Ballesteros. Llorente tuvo que lidiar con el doctor porque tenía un contrato blindado".

Cañizares ha terminado valorando con cautela el regreso del doctor y ha dejado un mensaje dirigido directamente a Giner: "Lo que ha llegado ahora bajo mi punto de vista es insuficiente, ojalá me equivoque y el paso de los años haya hecho que el doctor Giner haya aprendido de quién tiene que rodearse".