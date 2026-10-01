Así están los vestuarios del Nou Mestalla: tendrán un túnel acristalado y se ubicarán a pie de campo

David Torres Valencia, 01 OCT 2026 - 07:17h.

El campo está situado a 9.20 metros por debajo del nivel de la calle y los vestuarios a ese mismo nivel

El vídeo nunca visto del Nou Mestalla: así es por dentro a diez meses de su inauguración y con una cubierta de 70 metros de voladizo

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El Nou Mestalla sigue desvelando sus secretos a medida que avanzan las obras. A diez meses de su conclusión, el Valencia CF ya ha comenzado a explicar cómo será su nueva casa, desde la distribución de las gradas y los accesos hasta la grada visitante. Las nuevas imágenes permiten comprobar además cómo está el estadio por dentro, mientras Javier Solís ya habla de una inauguración que sería fantástica si el Valencia CF pudiera hacerlo en Europa. Ahora, uno de los espacios que empieza a captar el interés de los aficionados es el de los vestuarios, una zona que tendrá varios detalles diferenciales. Es el sitio quizá más sagrado del nuevo campo y está todavía a medio hacer.

El proyecto del estadio, que contará con 70.044 localidades, sitúa los vestuarios dentro de un diseño pensado para que los futbolistas tengan una conexión muy directa con el terreno de juego. No será un espacio aislado del espectáculo, sino el punto de partida de un recorrido especialmente diseñado para jugadores y cuerpos técnicos.

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Vestuarios con iluminación especial, a pie de campo y túnel de cristal

Los vestuarios del Nou Mestalla contarán con una iluminación específica. El sistema también se extenderá a los pasillos interiores y a las zonas en las que los futbolistas realizan su activación antes de saltar al césped. Los vestuarios, como se ve en las imágenes de Javier Caireta, artista 3D y editor de vídeo audiovisual, y en el vídeo de ElDesmarque, son ovalados, de momento están pintados de verde y esperan su decoración final. Los vestu

Pero uno de los elementos más llamativos estará en el recorrido desde los vestuarios hasta el césped. Los vestuarios estarán a pie de campo y el túnel de acceso será acristalado, permitiendo una conexión visual con el estadio durante los instantes previos a la salida y ser vistos los protagonistas por los VIPS que hayan pagado para estar en sa zona del campo.

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Esta configuración cobra todavía más sentido por una de las particularidades arquitectónicas del Nou Mestalla, una solución que permite acercar las gradas al césped y potenciar la sensación de proximidad con los futbolistas. Es una de las características que ya se pueden apreciar en las imágenes del interior del nuevo estadio y que más se ha querido respetar en el nuevo campo para hacerlo "lo más similar posible" a Mestalla. En ese sentido, la inclinación de la grada es de 36 grados, lo máximo que permite la FIFA, al igual que la separación del terreno de juego es la mínima que permiten las normas internacionales.

El terreno de juego estará situado 9,20 metros por debajo del nivel de la calle, la misma altura que el vestuario, no como en Mestalla que los jugadores tienen que subir unas escaleras.

El terreno de juego estará situado 9,20 metros por debajo del nivel de la calle, la misma altura que el vestuario, no como en Mestalla que los jugadores tienen que subir unas escaleras.

En este sentido, el camino desde el vestuario hasta el campo será uno de los detalles que marcarán la experiencia de los futbolistas en la futura casa del Valencia CF, un estadio cuya cubierta ya alcanza un voladizo de unos 70 metros (lo que garantiza la visibilidad absoluta desde cualquier punto) y que avanza hacia su prevista inauguración en el verano de 2027.