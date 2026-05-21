David Torres 21 MAY 2026 - 15:36h.

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ValenciaEl Valencia CF sigue dando pasos adelante para la conclusión del Nou Mestalla. Esta semana se ha sabido que espera cambiar con 50.000 socios, que los conciertos serán sólo en verano, y que habrá cuatro grandes espacios comerciales a pie de calle. Además, ahora, el Valencia CF ha anunciado un nuevo acuerdo para la iluminación interior del campo (no confundir con la iluminación del terreno de juego y el anillo led, que corre a cargo de Maxamaze, como ya informó en su día ElDesmarque).

Iluminación especial para los vestuarios y el túnel de vestuarios

El Valencia CF ha firmado con Disano Iluminación como Stadium Partner y el proyecto se ha planteado de forma global, teniendo en cuenta las particularidades del futuro estadio del Valencia CF. Para ello, se han implementado luminarias lineales específicamente adaptadas a las dimensiones y exigencias técnicas del Nou Mestalla, lo que permitirá lograr en todos los espacios ajenos a la grada y el terreno de juego "una iluminación uniforme y confortable, especialmente relevante en zonas de tránsito y áreas operativas".

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Con todo, lo más destacado es que, en espacios clave del nuevo estadio como son los vestuarios y pasillos interiores donde los jugadores llevan a cabo la activación antes de saltar al césped, la iluminación se ha diseñado para favorecer el desarrollo de este tipo de actividades, asegurando de este modo condiciones óptimas para jugadores y cuerpo técnico.

Los vestuarios y el túnel de acceso al césped del Nou Mestalla tendrán una iluminación especial

Por su parte, en las áreas destinadas al público y zonas premium como los espacios de Hospitality, "el sistema contribuye a mejorar la experiencia del espectador, reforzando la imagen del Nou Mestalla como una infraestructura moderna y de referencia en todo el mundo", explica el Valencia CF en un comunicado.

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Dentro un anillo Led

Al hilo de la iluminación, cabe recordar que la parte de iluminación del terreno de juego y las gradas correrá a cargo de Maxamaze, que diseñará e implementará una infraestructura tecnológica totalmente integrada que incluirá:

• 300 proyectores LED que cumplirán con los estándares más exigentes de LALIGA, UEFA y FIFA.

• Más de 500 m² de paneles LED perimetrales de 360° (pantalla circular tipo ‘ribbon’) rodeando el terreno de juego a la altura del primer y segundo anillo, ofreciendo contenido dinámico y nuevas oportunidades comerciales.

• Dos pantallas de vídeo LED gigantes detrás de las porterías Norte y Sur.

• Pantallas de vídeo LED exteriores para la Fan Zone.

• Sistema de audio inmersivo con 200 altavoces en configuración line-array, amplificando el latido del club. • Más de 600 pantallas HD en las zonas de hospitalidad y lounges.