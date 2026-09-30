Optimismo en el Valencia con que el Nou Mestalla sea sede del Mundial 2030 ante la inminente visita de la FIFA

David Torres Valencia, 30 SEP 2026 - 19:07h.

La FIFA revisará las instalaciones de Valencia antes de final año para dar luz verde a la sede

Javier Solís: “Sería una inauguración fantástica para el Nou Mestalla poder hacerlo en Europa”

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Ante la inminente visita de la FIFA a Valencia para revisar las instalaciones del estadio y confirmar las palabras de Louzán dando por hecho que Valencia será sede del Mundial, el Valencia CF trabaja a marchas forzadas para que así sea. De hecho, ha previsto el traslado al Nou Mestalla para la temporada 2027-28 y el club se ha marcado como deseo poder estrenar el nuevo estadio disputando competición europea, según ha explicado el director general, Javier Solís, durante una visita guiada a las obras con medios de comunicación en València.

Optimismo en el Valencia CF

El director general del Valencia, Javier Solís, dijo este miércoles que es “muy optimista” con que la ciudad de València pueda albergar partidos del Mundial 2030 en el Nou Mestalla, cuyas obras avanzan “según el calendario de obras” y cuya inauguración esta prevista para verano de 2027.

“El Mundial 2026 acaba de terminar y todos los ‘inputs’ que recibimos de ellos (FIFA), no solo verbalizados por nosotros, sino también por la Federación o por las instituciones, consideran la ciudad de Valencia y el estadio del Valencia clave para el Mundial 2030”, contó Solís este miércoles.

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Además, Solís aseguró que las conversaciones con la Real Federación Española de Fútbol y con las instituciones “son permanentes y constantes” en una visita guiada a los medios de comunicación en la que se mostraron los avances de las obras del Nou Mestalla.

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Y Rafael louzán lo secunda

El presidente de la Federación abordó en exclusiva para ElDesmarque cómo está la situación del futuro estadio del Valencia CF: "Bueno, Valencia está muy bien porque va en tiempo, en cronología del tiempo que tienen para rematarlo, está pues para finales... casi finales del año próximo. El Valencia CF debe estar jugando en su nuevo estadio, un estadio de 70.000 espectadores, por lo tanto va a ser un gran estadio. Valencia necesitaba precisamente de este estadio y finalmente pues está todo, está todo caminando para ello".