Javier Solís: “Sería una inauguración fantástica para el Nou Mestalla poder hacerlo en Europa”

David Torres 30 SEP 2026 - 15:46h.

"El tema de la ubicación de la grada de animación no es un capricho"

El vídeo nunca visto del Nou Mestalla: así es por dentro a diez meses de su inauguración y con una cubierta de 70 metros de voladizo

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ValenciaEl Valencia CF sigue penúltimo en LaLiga, pero mantiene el sueño de inaugurar el Nou Mestalla con el equipo jugando en Europa. Javier Aguirre ya trabaja para cambiar la dinámica del equipo y alejarlo de la zona baja, mientras el club avanza en las obras de un estadio que será la nueva casa valencianista. En paralelo, el Valencia CF empieza a desvelar cómo será el Nou Mestalla, desde los detalles de sus gradas y accesos hasta los precios de los abonos y una grada de animación que ampliará su capacidad. Javier Solís, director general del club, explica todos estos detalles y reconoce que estrenar el estadio con el Valencia en Europa sigue siendo un anhelo.

¿Cuál es la valoración del Valencia CF sobre cómo avanzan las obras del Nou Mestalla?

En primer lugar, quería dar las gracias a todos los medios por cómo han estado tratando las píldoras informativas que desde ayer estamos empezando a lanzar para ir explicando un poco cómo será el cambio de un estadio a otro. Respecto a las obras, lo podéis ver con vuestros ojos hoy en día. Estamos muy contentos, muy satisfechos. Van yendo según el calendario de obras y habéis podido comprobar que no hay problemas.

¿Está más tranquilo ahora que hace tres semanas, con todos los cambios que ha habido en el club a nivel deportivo y con cómo marchan las obras?

Yo estoy muy tranquilo, sobre todo porque veo que las obras evolucionan, porque veo que va a ser un campo a la altura de esta ciudad y de este club y seguro que va a ser una casa en la que todos los valencianistas se van a sentir muy orgullosos. Sí que me gustaría adelantar una serie de píldoras que iremos comentando más adelante.

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¿Qué se puede adelantar sobre los precios de los abonos del Nou Mestalla?

A grandes rasgos, el abono más barato del Nou Mestalla va a ser igual de precio que el actual Mestalla, a pesar de que es un estadio nuevo, un estadio cubierto, con más comodidades y más facilidades. Y el abono más caro de este estadio va a ser más barato que el abono más caro del actual Mestalla.

Con lo cual, estamos haciendo una transición a un estadio mejor, más moderno, pero que a nivel de precios no va a ser una carga muy gravosa para todos los aficionados. Eso creo que también es importante porque sabemos que había cierto debate sobre el precio.

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¿Cuándo se conocerán los precios de los abonos?

El precio se va a conocer muy próximamente. La semana que viene tenemos intención de sacarlo. Queríamos empezar con unas noticias generales para centrar un poco la información en lo que son las características principales del estadio, pero a partir de la semana que viene se conocerán ya los precios, porque lógicamente cada aficionado elegirá sabiendo el precio del asiento o de la zona que considera.

¿Hay novedades sobre la posibilidad de que Valencia sea sede del Mundial 2030? ¿Ha habido contactos con la Federación o con FIFA?

Las conversaciones con la Federación y con las instituciones son permanentes y constantes. El Mundial 2026 acaba de terminar y todos los inputs que recibimos de ellos, no solo verbalizados por nosotros, sino también por la Federación o por las instituciones, consideran Valencia y el estadio del Valencia clave para el Mundial 2030.

Soy muy optimista de cara a que la ciudad pueda acoger partidos en el Mundial 2030.

La grada de animación

¿El sueño sería inaugurar el Nou Mestalla jugando en Europa? ¿Todavía es factible?

Bueno, no me corresponde a mí hablar de esto, pero evidentemente sería una inauguración fantástica poder hacerlo con Europa. Tenemos prácticamente la temporada, lo comentaba el míster el otro día, 90 puntos todavía por delante. Hay tiempo para revertir la situación, que sin duda no es la que queremos ahora como club.

¿Qué feedback han dado Peter Lim y Kiat Lim sobre el nuevo estadio después de conocer la evolución de las obras?

Bueno, un poco el mismo que tenéis vosotros. Se quedaron satisfechos con la evolución de las obras y contentos con el estadio que vamos a tener.

¿Se puede conocer ya el precio medio del abono?

La semana que viene. Te lo vamos a dar en detalle la semana que viene.

¿Qué explotación tendrá el Nou Mestalla, además de la celebración de partidos de fútbol?

La idea es que el estadio sea un estadio de 365 días, es decir, que se puedan organizar conferencias, simposios...

De hecho, la sala de prensa no la vamos a llamar sala de prensa, va a ser un auditorio. De tal manera que cuando haya ruedas de prensa, que habrá unas 30 en una temporada, se pueda utilizar para una presentación de un libro, para algún pequeño concierto, etcétera.

A nivel de conciertos, lo hemos dicho, nuestro business plan no está basado en conciertos de manera recurrente. Sí que es verdad que durante la época de verano se consensuará con las organizaciones para intentar organizar una serie de conciertos importantes y de peso, que sin duda también son buenos para la ciudad.

¿Habrá cambios en la grada de animación ante las quejas por su ubicación y por la petición de que ocupe toda la grada?

La grada de animación es un tema que hemos venido comentando con ellos. Vamos a ampliar la capacidad. Unos 1.800, vamos a pasar a 2.200.

Y el tema de la ubicación no es un capricho. El tema de la ubicación es principalmente porque, como ellos ven el fútbol de pie, si lo sitúas de una manera central impides la visión para la gente que está en los córneres. Por eso también hoy en día ocupa lo que es la parte del córner. Luego, aparte, hay cuestiones de acceso y demás.

Es un tema que está hablado y crecemos en cantidad, pero la ubicación es la que hay.