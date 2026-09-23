David Torres 23 SEP 2026 - 22:08h.

"¿Nou Mestalla? Vamos a empezar por trabajar mañana para que el Valencia salga de ahí abajo"

Javier Aguirre vuela hacia Valencia con permiso de su mujer y sin temor a Lim: "No conozco al dueño pero seré como soy"

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ValenciaEl Valencia CF ya tiene nuevo entrenador y Javier Aguirre llegará a Mestalla acompañado de Toni Amor, su segundo entrenador y hombre de confianza. El técnico mexicano afronta el reto después de la salida de Carlos Corberán, con el objetivo de cambiar la dinámica de un equipo que es penúltimo. Amor, que ya espera con ganas el inicio de esta nueva etapa, también es consciente de que el destino puede convertirles en protagonistas de un momento histórico: la última temporada del Valencia en Mestalla, pero su obsesión y la de Aguirre es el presente.

A su llegada al aeropuerto, Toni Amor ha atendido a los medios de comunicación presentes y ha repasado rápidamente lo que les espera y las palabras de Javier Aguirre que, en estos momentos, vuela para España junto a Pol Lorente para ponerse manos a la obra. El jueves es el día Cero en la etapa de este cuerpo técnico en Mestalla y empezará en Paterna conociendo a los futbolistas para no perder más tiempo.

Toni, ¿cómo afrontáis este nuevo reto en el Valencia?

Sí, muy contento, con muchas ganas de empezar y preparado.

Comentaba el míster en México que ya estaba ahí, a ver si se retiraba o no, pero escuchó el Valencia y dijo: 'Esto es el colofón perfecto'.

Claro, la verdad es que estamos muy emocionados, con muchas ganas de empezar y hacerlo lo mejor posible.

No sé si os habéis hecho la lectura de que, de alguna manera u otra, vais a entrar en la historia del club, porque vais a ser el cuerpo técnico que despida al estadio de Mestalla y veremos si puede pasar al Nou Mestalla.

Bueno, vamos a empezar por trabajar mañana y poco a poco e intentar hacer lo mejor posible para que el Valencia pueda salir de ahí y llegar lo más arriba posible que podamos.