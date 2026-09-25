No todo son malas noticias para Javier Aguirre en Valencia: un soldado más para la causa

David Torres Valencia, 25 SEP 2026 - 20:28h.

Las seis medidas más urgentes de Javier Aguirre en el Valencia CF

Aguirre dirige su segunda sesión de trabajo

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El técnico mexicano Javier Aguirre dirigió este viernes su segundo entrenamiento al frente del Valencia en la Ciudad Deportiva de Paterna después de cambiar los planes del equipo y eliminar el fin de semana libre que había programado. El técnico mexicano sabe que la tarea que tiene por delante es complicada y que, además de los internacionales que están fuera por los compromisos internacionales, tiene la enfermería llena. La idea del club es recuperar hasta cuatro jugadores en este largo parón pero, de momento, ni en eso le sonríe la suerte a los de Mestalla que, de momento, sólo incorporan un futbolista más para la causa.

El técnico mexicano se hizo cargo del equipo este jueves tras la salida de Carlos Corberán y la semana de interinidad de Óscar Sánchez después de un inicio de Liga en el que el Valencia suma cuatro puntos en las siete primeras jornadas.

Un defensa más para la causa

La gran noticia tiene nombre propio: Mouctar Diakhaby. El central ha vuelto a entrenarse con el grupo en Paterna y da un paso adelante en su recuperación después de unas semanas complicadas. El internacional guineano terminó lesionado ante el Barcelona, después de verse obligado a abandonar el terreno de juego en el minuto 63 y encender todas las alarmas en el cuerpo técnico. En aquel momento, Diakhaby llegó al límite y forzó el estreno de Íker Córdoba, en un partido al que el Valencia llegó ya con ocho bajas.

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La situación generó todavía más preocupación porque se temía una recaída de Diakhaby después de un regreso que estaba siendo gestionado con especial cuidado. Ahora, su vuelta a la dinámica del equipo supone un alivio para una defensa que ha sufrido especialmente durante este inicio de temporada.

Diakhaby, lesionado del aductor largo de la pierna izquierda en el partido ante el Barcelona de principios de septiembre, avanza en su recuperación, mientras que el resto de jugadores lesionados, César Tárrega, Sadiq Umar, Dimitri Foulquier, José Copete, Diego López y Sergi Canós, trabajaron de manera individual dentro de la instalación.

El Valencia realizará este sábado la última sesión de la semana antes de disfrutar el domingo de una jornada de descanso y retomará el trabajo el lunes, día en el que Aguirre será presentado oficialmente como nuevo entrenador del conjunto valencianista en Mestalla.

Aguirre tiene por delante dos semanas más de parón antes de que se retome la competición el 11 de octubre contra el Racing de Santander en El Sardinero.

Aguirre y Braulio ya piensan en un central

La recuperación de Diakhaby no cambia, sin embargo, los planes de la dirección deportiva. El Valencia busca un central y la llegada de Aguirre refuerza esa necesidad. Como explicó Braulio Vázquez, ambos ya han hablado de las posiciones que necesitan refuerzo y el central aparece entre las prioridades. El club incluso mantiene abiertas las opciones del mercado de jugadores libres, además de mirar al mercado de invierno.

El técnico mexicano se hizo cargo del equipo este jueves tras la salida de Carlos Corberán y la semana de interinidad de Óscar Sánchez después de un inicio de Liga en el que el Valencia suma cuatro puntos en las siete primeras jornadas.