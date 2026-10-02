David Torres 02 OCT 2026 - 09:55h.

Javier Aguirre hereda seis profesionales de la etapa de Carlos Corberán que son personal "fijo" del club

Carlos Corberán ficha a un especialista en jugadas a balón parado

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ValenciaJavier Aguirre no empieza de cero en el Valencia CF. El técnico mexicano ha llegado a Mestalla acompañado únicamente por Toni Amor, su segundo entrenador, y Pol Lorente, preparador físico. El resto del cuerpo técnico se construye desde dentro del club y la primera pieza que ha recuperado Braulio Vázquez es un viejo conocido: Darío Navarro, especialista en acciones a balón parado al que Carlos Corberán fichó este verano para reforzar precisamente esa parcela.

Navarro, valenciano y con pasado en Osasuna, ya conocía a Braulio Vázquez de su etapa en el club navarro. Su regreso, avanzado por La Grada de Radioesport supone recuperar para Aguirre un perfil que el Valencia considera importante en el trabajo específico de estrategia. Con el cambio de entrenador, el club quiere que determinadas áreas no queden ligadas al técnico de turno, sino que exista una estructura profesional estable que permanezca pese a los cambios en el banquillo.

El plan de Braulio Vázquez

La idea es avanzar hacia un cuerpo técnico con hombres de la casa, profesionales que conozcan el club, su metodología y su funcionamiento y que puedan acompañar a cada nuevo entrenador independientemente de quién sea el técnico. Un modelo que tiene en Andoni Ochotorena uno de sus mejores ejemplos. El hijo del histórico preparador de porteros José Manuel Ochotorena lleva más de una década trabajando en la entidad y ahora ha dado el salto a responsable de la preparación de porteros del primer equipo.

Así, Aguirre mantiene sus dos piezas de confianza, pero hereda también buena parte del conocimiento acumulado en Paterna y el club se garantiza estabilidad ycontinuidad. Es una fórmula que permite al mexicano disponer de su gente más cercana sin que el club renuncie a una estructura propia.

Los hombres de la casa que rodean a Aguirre

De esta forma, el cuerpo técnico del primer equipo masculino lo completan Andoni Ochotorena, entrenador de porteros; Carlos Pérez, analista; los preparadores físicos Juan Monar y Sergi Benet; y el psicólogo deportivo José Carrascosa.

Son profesionales que ya formaban parte de la estructura del primer equipo y que ahora pasan a trabajar con Aguirre. De hecho, varios de ellos ya estaban integrados en el cuerpo técnico que acompañó a Corberán durante esta temporada, antes del cambio de banquillo.

La fotografía del nuevo staff deja así una mezcla muy definida: Aguirre pone a Toni Amor y Pol Lorente; Braulio aporta a Darío Navarro y el Valencia mantiene a sus hombres de la casa. Una estructura pensada para que el cambio de entrenador no implique tener que empezar absolutamente desde cero.