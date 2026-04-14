David Torres 14 ABR 2026 - 11:21h.

Homenaje en el Día Internacional del portero

Muere José Manuel Ochotorena, ilustre del Valencia CF y el mejor preparador de porteros del mundo

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ValenciaEl exfutbolista y preparador de porteros del Valencia CF, José Manuel Ochotorena fallecido en Valencia a la edad de 64 años tras una larga enfermedad el 27 de octubre pasado ya tiene un campo a su nombre.

La figura de José Manuel Ochotorena es eterna en el Valencia Club de Fútbol. Desde esta mañana de martes, 14 de abril de 2026 en el ‘Día Internacional del Portero’, el campo principal de entrenamiento de la Ciutat Esportiva de Paterna -donde entrena el primer equipo masculino- queda renombrado con el nombre de la leyenda valencianista con motivo de su gran legado en el Club. “Ha sido un día muy emotivo en el que el Valencia CF ha honrado la memoria de Ochotorena. Desde ahí arriba estará muy orgulloso de que se haya puesto esta placa donde venía él todas las mañanas. La familia estamos muy agradecidos por este homenaje”, señala el hijo de José Manuel, Andoni, que trabaja en la entidad.

Los capitanes le dieron un ramo a la familia

A este especial y emotivo acto en el que ha estado presente la familia del exguardameta, también han acudido el director general del Valencia CF -Javier Solís-, el CEO de Fútbol -Ron Gourlay-, el director de la Academia VCF -Luis Martínez-, el presidente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana -Salvador Gomar-, el presidente de la Asociación de Futbolistas VCF -Fernando Giner-, la leyenda valencianista -José Manuel Sempere-, el exportero del Valencia CF -Jaume Domènech-, así como la primera plantilla masculina del Club -jugadores y cuerpo técnico-, las porteras del Valencia CF Femenino y el departamento de porteros de la Academia VCF.

El mejor preparador de porteros del mundo

El meta de Hernani fue un gran jugador profesional, defendiendo los colores del Real Madrid, el Valencia CF y, ya en los últimos tiempos de forma residual en Tenerife, el Logroñés y el Racing de Santander. Pero si por algo será recordado es por ser el mejor preparador de porteros del mundo una vez que colgó los guantes. El último que puede dar fe de ello, Giorgi Mamardashvili. Y es que, José Manuel Ochotorena trabajó durante años el talento de los mejores porteros que ha dado el fútbol español. Ochotorena, que se fue al Real Madrid con quince años, cambió de aires en 1988 para recalar en Valencia donde echaría raíces. En Madrid ganó títulos (3 Ligas, 2 UEFA y una Copa del Rey), pero dónde fue feliz fue en Mestalla, dónde siendo protagonista logró un subcampeonato y fue el portero menos goleado de la Liga en 1989-90 y alcanzó la selección.

Cuando dejó Valencia, estuvo en Tenerife, Racing de Santander y Logroñés dónde empezó su labor como preparador de porteros, la que le haría distinto a todos los demás Así, tras retirarse, regresó al Valencia CF para convertirse en entrenador de porteros, compaginando esta misma actividad en la selección española. Posteriormente se marchó al Liverpool FC de la liga inglesa, equipo al que llegó en verano de 2004 de la mano de Rafael Benítez, dónde lo había ganado todo en Mestalla. En el verano de 2007 volvió al Valencia CF para desarrollar las mismas funciones. Paralelamente a trabajar en los clubes, también trabajaba como entrenador de porteros en la Selección de fútbol de España.