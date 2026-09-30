El Valencia CF recupera a Diakhaby pero Aguirre mantiene tres frentes abiertos en defensa

David Torres Valencia, 30 SEP 2026 - 13:13h.

No todo son malas noticias para Javier Aguirre en Valencia: un soldado más para la causa

Javier Aguirre ha hablado con Diakhaby ya

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El Valencia CF de Javier Aguirre empieza a recuperar efectivos en defensa, pero la vuelta de Mouctar Diakhaby no cambia una necesidad que sigue encima de la mesa: el club podría sumar otro central. Javier Aguirre, cuya llegada al Valencia CF ha abierto una nueva etapa en Mestalla, dispone ahora de más de dos semanas para preparar su estreno, el 11 de octubre ante el Racing de Santander en El Sardinero, y la evolución de la enfermería será clave.

Diakhaby ya trabaja casi con total normalidad junto al resto de sus compañeros y se ha convertido en el primer refuerzo para la defensa de Aguirre. El central franco-guineano sufrió a principios de septiembre una lesión en el aductor largo de la pierna izquierda ante el Barcelona y su regreso supone un alivio para un equipo que ha sufrido numerosas bajas.

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Tárrega, Copete y Foulquier, las tres dudas

La primera incógnita es César Tárrega. El central valenciano ya realiza trabajo de campo, aunque todavía en solitario, después de la lesión en la musculatura isquiosural derecha que sufrió ante el Sevilla. El objetivo es que pueda reincorporarse progresivamente al grupo durante el parón y llegar a tiempo para el regreso de LaLiga.

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La segunda duda es José Copete, que continúa trabajando al margen del grupo mientras avanza en su recuperación. Y la tercera afecta a Dimitri Foulquier, otro de los jugadores que permanecen en la enfermería y cuya evolución determinará las opciones defensivas de Aguirre para el regreso de la competición. Han empezado a pisar el césped, pero aún les queda. Al Sardinero no parece que lleguen, pero la cosa no debería alargarse mucho más.

Así, Diakhaby está de vuelta, pero Tárrega, Copete y Foulquier siguen siendo incógnitas. Tres situaciones que el Valencia CF espera resolver durante estas dos semanas de parón.

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Lejos de su regreso está Sadiq, al que le queda casi un mes de recuperación, así como los lesionados de larga duración Sergi Canós y Diego López.

Al margen de ellos, mención al margen merece Luis Rioja, que se está sometiendo a un trabajo específico para solventar su rotura en la grasa plantar.

El Valencia CF busca central

La recuperación de los lesionados puede aliviar la situación, pero no elimina la posibilidad de incorporar otro central. Braulio Vázquez y Aguirre ya han analizado las necesidades de la plantilla y el eje de la defensa es una de las posiciones que pueden requerir más efectivos.

El nuevo técnico ya ha empezado a trabajar con el vestuario y tendrá que decidir con qué piezas cuenta cuando llegue el momento de competir. Su llegada se produce después de unas semanas en las que el equipo ha necesitado un cambio de rumbo y en las que la plantilla también ha empezado a conocer las ideas del nuevo entrenador.

Diakhaby ya está. Tárrega, Copete y Foulquier esperan. Y el Valencia CF sigue pendiente de si necesita otro central.