David Torres 30 SEP 2026 - 12:12h.

Las lágrimas de Rioja, de la bota rota con Corberán a la ley del ex en Vitoria y acabar lesionado: "Es una lesión jodida"

Rioja lleva semanas jugando con dolor

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ValenciaLuis Rioja vuelve a parar. El extremo del Valencia CF se jugó el físico en Vitoria, marcó el gol del triunfo ante el Alavés y terminó lesionado en la misma acción. Después forzó para intentar estar ante la Real Sociedad, pero su pie no estaba bien y ahora se ha decidido que lo mejor es detener la máquina y buscar una solución definitiva a sus molestias.

Rioja llevaba tiempo intentando convivir con el dolor. Ya había tenido que modificar incluso su bota para poder apoyar y competir y, pese a todo, consiguió reaparecer en Mendizorroza. Allí volvió a sentir molestias y acabó entre lágrimas después de marcar. Su lesión le obligó posteriormente a perderse el encuentro ante la Real Sociedad, mientras el Valencia seguía pendiente de su evolución. Ahora se ha optado por cambiar la estrategia. La intención no es establecer ahora una fecha concreta para su regreso. El problema es un edema en el pie y, en estas circunstancias, poner un día sobre el calendario podría ser contraproducente. Rioja quiere llegar al partido ante el Racing de Santander del 11 de octubre, que supondrá además el debut de Javier Aguirre en el banquillo valencianista, pero la prioridad ha cambiado: primero que deje de dolerle el pie y después volver a competir.

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Un tratamiento más intenso para dejar atrás las infiltraciones

“Es una lesión jodida. Tengo la grasa plantar rota. He querido jugar, quería jugar anteriormente. He intentado ayudar. Es diferente entrenar que competir... Es una jugada (la del gol) en la que apoyo de forma brusca y vuelvo al origen. Espero que no sea lo mismo y al menos me permita estar con el grupo", explicaba en su día el futbolista cuando volvió en Vitoria, pero no es suficiente. Esta semana, COPE avanzó que Rioja no está entrenándose con el grupo y se está dosificando, después de llevar varios días realizando únicamente algunas tareas junto a sus compañeros. La información de El Partit de la Una de À Punt señala a que el siguiente paso pasa por probar un tratamiento más intenso para curar el problema del pie y dejar de recurrir a las infiltraciones.

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Rioja no duda: quiere jugar

El extremo ha demostrado sobradamente que quiere jugar y que está dispuesto a asumir riesgos. Lo hizo en Vitoria, donde volvió a competir cuando todavía no estaba al cien por cien y pagó un precio muy alto. Ahora el Valencia quiere evitar que la historia se repita.

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La experiencia reciente, eso sí, invita a no descartar nada. Si Rioja tiene que infiltrarse para llegar al debut de Aguirre, no sería extraño verle sobre el césped de Santander. Pero, por ahora, el futbolista ha decidido parar. Su cuerpo ha marcado el límite y esta vez toca escucharle.