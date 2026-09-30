Curro Torres cambia Letonia por un nuevo destino exótico mientras sigue esperando a Mestalla

David Torres 30 SEP 2026 - 10:01h.

La declaración de amor de Curro Torres: "Me hice entrenador para entrenar al Valencia CF"

Curro Torres cambia Letonia por Jordania

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ValenciaCurro Torres vuelve a hacer las maletas para emprender otra aventura exótica en los banquillos. El que fuera lateral del mejor Valencia CF de la historia y entrenador del VCF Mestalla ha encontrado nuevo destino lejos de España. El técnico valenciano dirigirá al Al-Hussein de Jordania, después de cerrar recientemente su etapa en el fútbol letón.

El club jordano ha anunciado oficialmente el acuerdo con Torres, al que confía su primer equipo con el objetivo de mejorar el rendimiento del conjunto y afrontar con garantías tanto las competiciones nacionales como las eliminatorias asiáticas. Jordania se convierte así en el nuevo capítulo de una carrera marcada por los destinos poco habituales, al menos hasta la fecha. Curro estrena club y nuevo cuerpo técnico, se lleva a cuatro

De Croacia, Letonia y Estonia a Jordania

Torres lleva años demostrando que no tiene miedo a salir de su zona de confort. Tras comenzar su carrera en los banquillos en el Valencia Mestalla, pasó por Lorca, Córdoba, Lugo y Cultural Leonesa antes de probar suerte fuera de España. Primero llegó a Croacia, al NK Istra, y posteriormente aterrizó en Estonia.

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Su etapa en el Levadia Tallinn fue especialmente fructífera. Allí conquistó la Liga, la Copa y la Supercopa de Estonia, además de disputar las previas de las competiciones europeas.

Ahora cambia el norte de Europa por Oriente Próximo. De Letonia a Jordania, un nuevo destino exótico para un entrenador que parece haber convertido las aventuras internacionales en una parte fundamental de su carrera.

El sueño de volver a Mestalla sigue intacto

Y mientras recorre kilómetros por Europa y Asia, Torres mantiene un objetivo que nunca ha escondido: entrenar algún día al Valencia CF. El exfutbolista ya reconoció que ese es su gran sueño como técnico y que para conseguirlo debe hacer méritos.

De momento, su camino le lleva hasta Jordania. Curro Torres sigue haciendo carrera lejos de casa mientras espera que algún día llegue la llamada de Mestalla.

"¿Volvería al Valencia CF a pesar de la situación en crisis que está?", le preguntaron el año pasado y el técnico lo tiene claro: "El Valencia es mi vida, es mi club. No tengo ningún tipo de duda, pero da igual, aunque sea la situación con mayor dificultad del mundo. Mi obligación como valencianista es ayudar en todo lo que lo que pueda".