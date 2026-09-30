Diego Forlán expone una garantía de éxito de Javier Aguirre en el Valencia: "En la sangre"

David Torres 30 SEP 2026 - 09:01h.

El actual seleccionador de Uruguay coincidió con el 'Vasco' en el Atlético de Madrid

Javier Aguirre cambia todo el plan del Valencia y toma una decisión en el mercado libre

Compartir







ValenciaLa llegada de Javier Aguirre al Valencia CF sigue generando reacciones entre antiguos jugadores que conocen bien al técnico mexicano. Uno de ellos es Diego Forlán, que coincidió con el ‘Vasco’ durante su etapa en el Atlético de Madrid y que ha aprovechado la noticia de su regreso a LALIGA para recordar con cariño aquellos años. El uruguayo, actual director técnico interino de su selección, destacó especialmente la relación personal que mantiene con Aguirre y su mujer y no escatimó elogios hacia el nuevo entrenador valencianista.

Las palabras de Diego Forlán

Forlán aseguró que le tiene un “cariño bárbaro” al técnico y recordó que ambos coincidieron durante varios años en el Atlético en una entrevista a ESPN. Además, celebró su llegada a Mestalla después de que Braulio Vázquez apostara por Aguirre para hacerse cargo del banquillo y de que el mexicano ya haya tomado las riendas del equipo. El técnico ha dejado claro desde su llegada que quiere recuperar la fortaleza de Mestalla y cambiar la dinámica de un equipo que afronta una situación delicada.

Coincidieron en el Mundial

“Me lo crucé en el sorteo, tuve la oportunidad de estar hablando un rato con él. A él y a su mujer, les tengo un cariño bárbaro”, recordó Forlán. Un afecto que quedó todavía más claro cuando habló de la trayectoria del mexicano: “Lleva la profesión en la sangre. Fue un grandísimo jugador, es un grandísimo entrenador y me encantaría que le vaya muy bien”.

Las palabras del exdelantero uruguayo llegan apenas unos días después de que Aguirre haya iniciado su nueva etapa en Mestalla. El técnico, que ya ha explicado que quiere que Mestalla vuelva a ser un fortín, afronta ahora el reto de devolver al Valencia a la senda de los resultados y el primer choque lo tiene el 11 de octubre contra el Racing de Santander en el Sardinero.