David Torres 29 SEP 2026 - 09:14h.

El técnico mexicano necesita datos ya y el Valencia CF busca rival para un amistoso pero no está siendo fácil

El Valencia CF espera a Javier Aguirre para tomar decisiones: Amistoso durante el parón

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ValenciaEl Valencia CF intensifica la búsqueda de un rival para disputar un amistoso durante el parón de selecciones y que Javier Aguirre pueda tener una primera prueba real antes de su estreno oficial. El técnico mexicano, que ya ha iniciado su nueva etapa al frente del Valencia tras la destitución de Carlos Corberán, dispone de algo más de dos semanas de trabajo hasta el 11 de octubre, fecha en la que el equipo volverá a competir ante el Racing de Santander en El Sardinero. El club ya había puesto sobre la mesa la posibilidad de organizar un encuentro durante este paréntesis y ahora acelera las gestiones para encontrar una fecha y un rival que permitan al ‘Vasco’ seguir conociendo a una plantilla que afronta una complicada situación en este inicio de temporada.

Aguirre quiere, el Valencia CF busca

La idea cobra todavía más sentido después de las primeras sesiones de Aguirre en Paterna y las primeras declaraciones, en las que el mexicano ya ha empezado a introducir sus conceptos y a tomar contacto directo con los futbolistas. El entrenador también ha comprobado de primera mano las dificultades de una plantilla condicionada por las lesiones y las ausencias internacionales. Por eso quiere una prueba de fuego real antes del comienzo, pero no está siendo fácil encontrar rival. El parón de selecciones limita mucho la búsqueda ya que, salvo la categoría de élite, el resto está jugando y compitiendo. De ahí que el Valencia sigue en la búsqueda de un contrincante.

Semana programada

La semana está programada con entrenamiento hasta el sábado, aunque eso puede cambiar. La idea sería que el amistoso fuera a finales de semana, pero está todo por definir.

El objetivo del amistoso sería ofrecer minutos a los jugadores disponibles, acelerar la adaptación a las ideas del nuevo técnico y, sobre todo, permitirle realizar pruebas antes de que llegue el primer partido oficial. Aguirre no tendrá mucho margen de maniobra en Santander, por lo que cualquier ensayo puede servir para despejar dudas y evaluar alternativas.

El parón, además, llega después de un inicio de temporada complicado, con el Valencia situado en la zona baja y con varias cuestiones que el nuevo entrenador debe resolver. Por eso, en Paterna quieren aprovechar cada entrenamiento y, si las condiciones lo permiten, también un partido.

El Sardinero espera al Valencia el 11 de octubre. Antes, Aguirre quiere tener un examen previo para llegar lo más preparado posible.