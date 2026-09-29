David Torres 29 SEP 2026 - 09:19h.

“Quizá allí pueda destacar y descubrir cualidades que aún no hemos visto"

Harvey Elliott ¿la única esperanza che?

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ValenciaHarvey Elliott afronta en el Valencia CF una temporada llamada a marcar su futuro después de salir cedido por el Liverpool. El centrocampista inglés ha llegado a Mestalla con la misión de recuperar protagonismo y demostrar las condiciones que le llevaron a ser considerado una de las grandes promesas de Anfield. Y desde Inglaterra todavía hay quien confía en que pueda hacerlo lejos de Liverpool. De momento, está lejos de su mejor momento de forma y el adiós de Corberán ha cortado, de momento su continuidad. Ahora, mientras espera las instrucciones de Javier Aguirre, el jugador del Liverpool sigue recibiendo mensajes desde la Isla.

Dicho esto, Ryan Babel, exjugador del conjunto 'red' y del Deportivo de La Coruña, considera que España puede ser el escenario perfecto para que Elliott vuelva a destacar. El neerlandés apunta incluso a que el estilo del fútbol español puede sacar a relucir cualidades del inglés que todavía no se han visto. Así, en declaraciones a Seatpick asegura que "España podría ser, sin duda, una buena opción para él"

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¿Puede España ser un buen destino para Harvey Elliott?

“Diría que España podría ser, sin duda, una buena opción para Harvey Elliott. Ha tenido mala suerte con las lesiones, lo que puede haber afectado a su carrera en el Liverpool. Ser jugador del Liverpool es exigente, pero eso no significa que no sea un gran jugador”.

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¿El Liverpool quizá no sea el equipo adecuado para él?

“Quizá el Liverpool simplemente no sea el equipo adecuado para su estilo. Me alegraría que se fuera a España, ya que sin duda podría adaptarse a su estilo. Le encanta jugar al fútbol y tiene la capacidad de moverse en espacios reducidos con un toque de creatividad”.

¿Qué puede encontrar Elliott en España que no haya encontrado en Liverpool?

“Quizá allí pueda destacar y descubrir cualidades que aún no hemos visto. Ya veremos, espero que le vaya bien”.