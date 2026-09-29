Damià Vidagany, homenajeado en su Llíria natal tras conquistar Europa con el Aston Villa

David Torres 29 SEP 2026 - 17:39h.

Unai Emery, su mano derecha Damià Vidagany y su guiño al Valencia CF tras ganar su quinta Europa League: "Aprendí a entenderla"

Braulio Vázquez y Unai Emery, excompañeros en el Valencia CF y amigos, no se lo perdieron

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ValenciaHay historias que explican mejor que cualquier currículum de dónde viene una persona. La de Damià Vidagany empieza en Llíria, pasa por infinidad de redacciones de medios de comunicación, el Valencia CF, el mundo de la representación y termina conquistando Europa de la mano del Aston Villa. El valenciano acaba de recibir la Medalla de la Ciudad de Llíria, un reconocimiento que pone en valor una trayectoria que le ha llevado desde el deporte de su localidad hasta los despachos de uno de los grandes clubes de la Premier League. Pero su ciudad natal, la de su basket, la de su familia, la de Ca Pep o Ca Susi, no le reconoce hoy por lo que ha hecho como profesional, que es una barbaridad, sino por su calidad humana y por ser uno de los mejores embajadores de la localidad. Sirva como ejemplo cuando celebró el título de la Europa League con la camiseta del modesto club de baloncesto de la capital del Camp del Turia. Club que, en otra época, llegó a la ACB.

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Todo corazón

Vidagany es hoy director de Operaciones de Fútbol del Aston Villa, pero antes de convertirse en una figura clave del proyecto de Unai Emery tuvo que abrirse camino desde Valencia. Y en ese recorrido, el Valencia CF ocupa un lugar especial. En Mestalla ejerció como director de Comunicación y Marketing, una etapa en la que coincidió con Braulio Vázquez y Unai Emery y que terminó marcando buena parte de su carrera posterior. Además ha "ayudado" en fichajes para el Valencia CF como los de Enzo Barrenechea o facilitando la posibilidad de que llegara Andrés García, opción que Ron Gourlay y Corberán declinaron y que cuando quisieron llegaban tarde. Por eso, este lunes estaban allí el actual director deportivo, y el entrenador vasco, dos profesionales a los Damià "captó" para Valencia pues, aunque hayan estado fuera, siempre que pueden, se juntan con él.

Porque Damià es persuasivo, y cuando ama algo como Llíria, como Valencia, como su Valencia CF, te lo mete por los ojos en el buen sentido de la palabra. Y es que, si algo define a Vidagany además de su brillantez profesional contribuyendo, por ejemplo, a que el Aston Villa sea hoy un proyecto campeón, es precisamente esa capacidad para llevar sus raíces allá donde va. Su relación con Emery se mantiene hasta hoy y juntos han vivido algunos de los momentos más importantes de sus carreras, incluida la conquista de la Europa League con el Aston Villa y Braulio no puede olvidar que, gracias a él en el Valencia CF, salió menos trasquilado en los medios porque le hacía bien de escudero desde la dirección de comunicación.

De Llíria para siempre

Otros valencianistas ilustres se lo perdieron por causas de fuerza mayor, pero no su familia (Montiel y sus dos hijos, Román y Gerard) y sus padres; sus hermanos y la infinidad de amigos como José Ignacio Rodilla Gil, campeón de Copa ACB con el Valencia Basket.

Pero mucho antes de los grandes estadios, las noches europeas y la Premier estaba Llíria. Allí nació su pasión por el deporte y allí comenzó a contar sus historias como periodista en medios como Superdeporte, Ràdio 9, la SER y Diario AS. Incluso llegó a soñar con jugar al baloncesto con el histórico Club Bàsquet Llíria.

Ahora, años después, es Llíria la que le devuelve el cariño. Una medalla que reconoce al profesional, pero también al vecino que nunca ha dejado atrás sus orígenes.

De Llíria al Valencia CF. Del Valencia CF a Europa. Damià Vidagany sigue llevando Valencia y el Valencia CF por bandera

Tras su emotivo discurso, la Banda Primitiva de Llíria, dio un concierto de hora y media como homenaje a Damià. Lo mínimo que se merece.