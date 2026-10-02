David Torres 02 OCT 2026 - 15:28h.

El Valencia CF ya tiene dos huecos en su plantilla: deja sin dorsal a Diego López

No se le esperaba hasta 2027, ahora el plazo de recuperación se amplía

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ValenciaDiego López tendrá que volver a pasar por el quirófano. El extremo del Valencia CF afronta una nueva intervención en su rodilla derecha,en un nuevo golpe a una recuperación que se está convirtiendo en una auténtica pesadilla. El asturiano, que ya sufrió una grave lesión ante el Barcelona, fue operado el pasado mes de junio y posteriormente tuvo que someterse a una segunda intervención, ahora tendrá que pasar una tercera vez por manos del bisturí.

En función de la operación y de cómo empiece su recuperación, el jugador podría haber dicho adiós a toda la temporada. Se le esperaba ya para 2027, pero este retraso podría aplazar su vuelta hasta primavera.

Tres operaciones en cuatro meses

Según la información avanzada este viernes por COPE Valencia, Diego López tendrá que pasar nuevamente por el quirófano. Será, por tanto, la tercera intervención desde que se lesionó ante el Barcelona, un dato que dimensiona la dureza del proceso que está viviendo el futbolista.

El extremo ya había quedado fuera de los planes deportivos del Valencia para el inicio de esta temporada. De hecho, el club decidió finalmente dejar a Diego López sin ficha, liberando así un espacio en la plantilla debido a la gravedad y duración de su lesión.

La previsión inicial ya situaba su regreso en 2027, después de una recuperación estimada en torno a nueve o diez meses. Ahora, este nuevo paso por el quirófano añade todavía más incertidumbre a una vuelta que ya se había convertido en una carrera de fondo.

La historia de Diego López empieza a parecer interminable El futbolista terminó la pasada temporada lesionado después de romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el último partido de LaLiga frente al Barcelona en Mestalla. El diagnóstico fue demoledor y el Valencia confirmó posteriormente que debía pasar por el quirófano.

Un calvario

El 10 de junio llegó la primera operación. El jugador fue intervenido en Madrid por el doctor Manuel Leyes, el mismo especialista que había operado a Sergi Canós. La cirugía salió bien y Diego afrontó entonces el largo camino de recuperación que debía llevarle de vuelta a los terrenos de juego en 2027.

Pero el proceso se complicó. En agosto, cuando apenas habían transcurrido dos meses desde aquella intervención, Diego López tuvo que volver a entrar en quirófano. La reintervención se produjo para limpiar unas adherencias que se habían formado después de la primera cirugía. En aquel momento, COPE explicó que esta segunda operación no debía modificar, en principio, los plazos de recuperación previstos. Ahora, sin embargo, llega otro mazazo.

Con cambio de médico incluido

Y todo ello llega además en un Valencia que acaba de cambiar por completo su estructura médica prescindiendo de Pedro López Mateu después de una temporada marcada por operaciones, recaídas y bajas de larga duración.

Diego López, mientras tanto, sigue esperando. Lo que comenzó como una lesión grave se ha transformado en un calvario de quirófanos y rehabilitación que vuelve a retrasar el momento de verle vestido de corto en Mestalla.