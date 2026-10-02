La primera imagen pública de Carlos Corberán tras su adiós al Valencia CF

David Torres 02 OCT 2026 - 16:31h.

El Aston Villa está en Sevilla para jugar el Trofeo Antonio Puerta

La emotiva carta en el adiós de Carlos Corberán al Valencia CF: "Me despido de una historia y de un sentimiento"

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Carlos Corberán ya se ha dejado ver públicamente casi un mes después de su salida del Valencia CF. El técnico de Cheste ha reaparecido junto a Eder Sarabia en el entrenamiento del Aston Villa, donde le esperaban Unai Emery, Damià Vidagany y Chema Sanz, tres caras muy vinculadas al fútbol español y, en el caso de los dos últimos, también al Valencia CF. Corberán, que se despidió del club con un mensaje en el que hablaba de su sentimiento por el Valencia, ha elegido las instalaciones del conjunto inglés para volver a dejarse ver. Cabe recordar que el Aston Villa está en España porque juega hoy contra el Sevilla FC (20.30 h) el Trofeo Antonio Puerta.

Ha pasado prácticamente un mes desde que el Valencia CF decidió poner punto final a la etapa de Corberán. El 13 de septiembre, el club anunció la destitución del entrenador y de su cuerpo técnico después de 72 partidos al frente del equipo. Una decisión que llegó acompañada de la salida de Ron Gourlay y de buena parte de la estructura deportiva.

Carlos Corberán, un mes apartado del foco

Desde entonces, Corberán había mantenido un perfil discreto. Su última gran aparición había sido precisamente su despedida del Valencia, con una carta en la que dejó claro el vínculo que mantenía con el club de Mestalla y con la afición.

Ahora, casi cuatro semanas después, vuelve a aparecer relacionado con el fútbol. Y lo hace visitando al Aston Villa, junto a Eder Sarabia y rodeado de varias caras conocidas del fútbol español y valenciano.

Allí le esperaban Unai Emery, entrenador del conjunto inglés y ex del Valencia CF, y Damià Vidagany, actual director de Operaciones de Fútbol del Aston Villa y antiguo responsable del Valencia CF. También estuvo presente Chema Sanz, otro profesional con pasado valencianista, que fue segundo de Rubén Baraja, y técnico del VCF Mestalla.

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La imagen tiene, por tanto, un marcado acento valencianista. Corberán, que dejó el banquillo después de 629 días en el cargo, vuelve a dejarse ver en un entorno futbolístico y junto a profesionales que conocen bien su trayectoria y también la realidad del Valencia.

Por ahora, el técnico de Cheste continúa sin equipo tras su salida de Mestalla, aunque ha recibido alguna llamada de Championship. Con todo, su primera imagen después del adiós llega casi un mes después y precisamente en el Aston Villa de Emery, un club inglés dónde Corberán ha tenido siempre buena entrada. En la visita le acompañaba también Eder Sarabia, ex entrenador del Elche y que ha sido quien ha compartido las imágenes.