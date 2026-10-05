David Torres Valencia, 05 OCT 2026 - 14:06h.

Espí intentará verlo en directo ya que el Real Madrid está exento

El gordo del sorteo de la Copa cayó en Tavernes: el Valencia CF vuelve al modesto campo que visitó hace 45 años

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El Tavernes ya tiene el premio que llevaba años soñando: recibir a un Primera en su campo en la Copa del Rey. El sorteo quiso que fuera el Valencia CF, que regresará 45 años después al estadio municipal de la localidad, tal y como contamos en el campo que inauguró el Valencia en 1981. La eliminatoria, prevista para los días 27, 28 o 29 de octubre, será todavía más especial para Carlos Espí, el delantero de Tavernes que vive ahora su particular momento de gloria y que mantiene intactos sus vínculos con el pueblo. El atacante ya conoce el emparejamiento del Valencia CF en la Copa del Rey y cuenta cómo está viviendo el pueblo esta histórica cita y su intención de estar en la grada junto a sus amigos.

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Carlos Espí, ante la Copa del Rey del Tavernes

Espí, presente en el salón dónde se realizó el sorteo, lo comentó en directo:

Antes de conocerse el rival la eliminatoria, ¿qué supone para ti que el equipo de tu pueblo se enfrente a un Primera División?

Es un orgullo para el pueblo, para todo Tavernes. Que venga un equipo de Primera División y que se pueda vivir una eliminatoria así va a ser una fiesta, como dices.

¿Vas a estar allí animando al Tavernes?

Bueno, si mis compromisos me lo permiten, sí. A ver si puedo ir al cien por cien. Si coincide y puedo, voy a bajar porque al final son todos mis amigos los que están jugando. Para mí es un orgullo.

¿Cómo es el equipo del Tavernes? ¿Lo sigues de cerca?

Sí, claro. Los conozco y sé el trabajo que están haciendo. Al final son chicos con los que he crecido y que conozco de toda la vida. Verlos ahora jugando una eliminatoria de Copa del Rey es muy especial.

¿Cómo se vive el fútbol en Tavernes de la Valldigna?

Pues yo estuve viendo la clasificación y fue una fiesta. Fue una locura. Estaba todo el pueblo lleno, todo el mundo ayudando al equipo, apoyándolo y muy contento. Se nota que es un pueblo que vive mucho el fútbol y que está muy unido al equipo.

¿Qué mensaje le mandarías a tus amigos antes de ese partido?

Que lo disfruten muchísimo. Que vivan el momento, porque no todos los días se puede jugar una eliminatoria así. Y que compitan y disfruten de la experiencia con toda la gente del pueblo detrás.