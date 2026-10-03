Pablo Sánchez 03 OCT 2026 - 16:53h.

El FC Barcelona aclara la lesión de Raphinha: qué tiene y tiempo de baja

Escaso protagonismo con el Barça y con la selección en lo que va de temporada

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El mercado estival del Barcelona transcurrió inmerso en multitud de operaciones. Deco acometió importantes cambio en el equipo y su trabajo está obteniendo importantes frutos muy a corto plazo. En las oficinas no se deja de trabajar de cara a próximas ventanas y la de invierno ya asoma a lo lejos. En este sentido, hay un jugador del Barça cuyo nombre asoma en el horizonte con cierta incertidumbre. Hablamos de Jules Koundé.

El central francés no está teniendo precisamente un buen inicio de curso. Ni con el Barcelona ni con Francia. Bajo las órdenes de Hansi Flick no acumula el protagonismo de otros años. Con la selección gala sucede lo mismo. Basta con ver que no jugó ni un minuto en el encuentro de la Nations League frente a Italia. Esta situación siempre genera runrún. Más aún cuando equipos que tienen al zaguero en su agenda no lo pierden de vista. Es el caso del Chelsea.

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El conjunto londinense tiene a Koundé en su lista dese hace bastante tiempo y para nada se descarta que este próximo mes de enero, a tenor de los acontecimientos actuales, vuelva a la carga por él. Según informan desde Inglaterra, el Chelsea estaría dispuesto a mover ficha por Jules en el próximo mercado invernal, una posibilidad que, sin embargo, aún no ha llegado a oídos del cuadro blaugrana. La intención del club comandado desde el banquillo por Xabi Alonso es lanzarse a por el francés apoyándose en una importante baza

El arma principal del Chelsea

Como comentábamos, el Chelsea podría buscar el fichaje de Koundé en enero y para ello se agarra a una baza que podría jugar a su favor y en contra del Barcelona. El cuadro británico es consciente de que, si el Barça quiere fichar en invierno, tendrá que dejar salir a algún futbolista para liberar fichas. En Stamford Bridge esperan que la escasez de protagonismo del francés facilite este movimiento.