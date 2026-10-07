Pablo Sánchez 07 OCT 2026 - 00:42h.

Así queda el reparto de minutos de Luis de la Fuente en los cuatro partidos de España tras 'la promesa del 270'

El lateral español asegura que el partido ha sido un toque de atención

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El seleccionador croata de fútbol, Slaven Bilic, se quejó de la actuación arbitral en la expulsión de Ivan Perisic por doble amarilla y de un posible fuera de juego en el segundo gol del español Mikel Merino, al tiempo que elogió la reacción "excepcional" de su equipo después de la goleada ante Inglaterra por 0-7. Tampoco se cortó a la hora de criticar el partido de Cucurella con España.

"¿Quién no está enfadado con Cucurella si no es de su equipo? Es un gran jugador, le admiro, por lo que hace en su campo y por la historia de su hijo. Defiende a su equipo con todo, pero claro que provoca", prosiguió.

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"Creo que merecíamos al menos un punto. Obtuvimos lo que pedimos al equipo, es decir, una reacción a lo que sucedió hace unos días, que no fue ni agradable ni fácil de superar. La reacción fue excepcional. Estoy muy satisfecho con el rendimiento", elogió Bilic de sus futbolistas en declaraciones a la televisión croata tras la derrota ante España en Split este martes en la fase de grupos de la UEFA Nations League.

A juicio del técnico balcánico, la falta de Perisic no debió ser segunda amarilla: "Cuando miras el VAR y ves lo que hace Cucurrella, se mete ahí, es astuto". También observó un posible fuera de juego en el segundo tanto español. "Había un jugador que obstruyó a Livaković después del disparo de Merino", reprochó.

La actitud de Croacia

No obstante, el seleccionador croata lamentó las ocasiones perdidas para poder haber ampliado la ventaja al descanso: "Cuando quieres vencer a España, tienes que aprovechar tus oportunidades. Ellos tienen que fallar en una o dos cosas, o cometer uno o dos errores, y tú tienes que castigarlos. Fue al revés. Creo que deberíamos haber ido dos goles arriba al medio tiempo, pero no lo estuvimos".

Bilic aplaudió la reacción de sus jugadores tras la abultada derrota ante Inglaterra: "A veces puedes jugar un poco mejor, a veces un poco peor, pero el compromiso, la responsabilidad, el deseo y la pasión deben ser siempre el estándar. Cuando somos así, podemos competir con cualquiera, incluso con los mejores".