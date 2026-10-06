Pablo Sánchez 06 OCT 2026 - 23:35h.

Dani Olmo recuerda por qué se marchó a Croacia y el deseo de nacionalizarlo: "Era una posibilidad"

El seleccionador pone en valor el partidazo de Unai Simón

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Luis de la Fuente compareció ante los medios muy orgulloso del trabajo de sus jugadores para lograr remontar un partido que se puso cuesta arriba desde el primer tiempo. España superó a Croacia 1-2 y logró el billete directo a los cuartos de final de la UEFA Nations League. El seleccionador, ante los medios, ensalzó de nuevo el esfuerzo de sus pupilos, la racha de la selección y habló de algunos futbolistas como Unai Simón o Mikel Merino, del que pidió un mayor reconocimiento futbolístico a nivel nacional.

La rueda de prensa de Luis de la Fuente

Análisis y mérito del equipo: "Estoy orgulloso por muchos motivos. Tengo motivos para estar hablando y no terminar de agradecerle su empeño, dedicación, trabajo, esfuerzo, todo. Sabíamos que este partido se iba a poner así, pero lo hemos sabido entender muy bien. No volvimos la cara nunca. Hemos sufrido mucho, nos empujaban y se volvió un partido muy duro. En el segundo tiempo tuvimos la calma para desgastar al rival, generar ocasiones, que aparezca Merino otra vez más. Se ha desarrollado tal cual lo hemos planteado ante un gran rival y un ambiente excepcional".

Unai Simón: "Debate no sé en qué sentido, pero para mí ninguno. Dirigo a 26 futbolistas que estaban aquí cuando empezamos la concentración. Estoy orgulloso de todos ellos. Los partidos se ganan en las áreas, con una buena defensa y un buen portero. Nosotros somos muy completos y un equipo muy difícil de batir. Me alegro por todos, pero algunos fueron mirados con lupa. Tiene posibilidades de ganar el Balón de Oro de portero, está nominado y espero que sea un español el que lo gane".

Mikel Merino: "Es un honor y un orgullo dirigir a un futbolista de ese talento y con esa calidad humana. Cuando íbamos al Mundial llegué a decir que si hacía falta lo recogía en brazos. Algunos creían que estaba loco, pero creo que ha quedado demostrado el por qué lo dije. En otros países seguramente estaría más valorado y aquí siempre nos cuesta darle el valor a este tipo de futbolistas. De un nivel top Mundial. Mikel Merino es uno de ellos".

La racha de España y Argentina tras ganar un Mundial: "Se consigue con unos futbolistas muy ambiciosos. Son insaciables, quieren más y más. No se conforman con otro resultado que no sea ganar. Luego el fútbol te dará otro resultado o no, pero si haces todo estás más cerca de ganar. Este equipo lo ha demostrado durante toda su trayectoria que siempre va a ganar todos los partidos. Esto refleja la actitud de un grupo de futbolistas maravillosos que siempre quieren dar lo mejor y que no se cansa de pelear por ganar. No nos conformábamos con el título de campeón del mundo, hay margen de mejora, mucho. Ese es nuestro objetivo, seguir creciendo como equipo y consiguiendo metas".