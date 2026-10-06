Redacción ElDesmarque Madrid, 06 OCT 2026 - 13:20h.

El futbolista del Barcelona tiró de humor durante una partida al Among Us junto a sus compañeros de La Roja y otros streamers

Dani Olmo recuerda por qué se marchó a Croacia y el deseo de nacionalizarlo: "Era una posibilidad"

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El buen ambiente que atraviesa la Selección Española también deja momentos divertidos lejos de los terrenos de juego. Dani Olmo ha sido el protagonista de un pique con Ibai Llanos y AuronPlay, en la que terminó recurriendo a uno de los personajes de 'La que se avecina' para defenderse de las acusaciones de los dos streamers. El vídeo se ha hecho viral en redes sociales y pertenece a una partida de Among Us que jugaron algunos futbolistas de La Roja junto a varios creadores de contenido el pasado domingo. Los de Luis de la Fuente cerrarán hoy el parón internacional frente a Croacia en Split a las 20:45h (horario peninsular).

La divertida respuesta de Dani Olmo en el pique con Ibai Llanos y AuronPlay

AuronPlay señaló a Olmo como supuesto impostor (el encargado de matar a los tripulantes) porque había salido de una alcantarilla durante la partida. El futbolista del Barcelona no tardó en buscar una explicación y se defendió asegurando que era ingeniero, los cuales también pueden realizar esa acción. La respuesta de Ibai Llanos ante ese comentario fue que le explicara qué podían hacer exactamente los ingenieros.

En ese momento, Olmo tiró de humor y lanzó una referencia a la serie de 'La que se avecina' que desató las risas de todos los que estaban en el directo. “¿Te crees que soy un Minguito?”, dijo. La frase hace referencia a Javier Aguayo, conocido como 'Minguito', uno de los personajes de la serie de los hermanos Caballero que es interpretado por Max Marieges y que se ha convertido en un personaje querido por los seguidores de la ficción.

España cierra el parón ante Croacia

El jugador regresa a Croacia esta noche, el país donde desarrolló buena parte de su carrera en el Dinamo de Zagreb, para enfrentarse a la selección balcánica en el estadio Poljud de Split. Será el último encuentro de esta ventana internacional después de las victorias ante Inglaterra, Croacia y República Checa y el equipo de Luis de la Fuente buscará cerrar el parón manteniendo su pleno y dando con un grupo que, después de conquistar el Mundial 2026, parece más unido que nunca.