Ángel Cotán 06 OCT 2026 - 11:43h.

Una comparación entre la España de 2010 y la España de 2026

Luis de la Fuente descarta a un jugador para el Croacia-España de Split

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No hay debate. La Selección Española es el mejor equipo del mundo y en este inicio de la UEFA Nations League está volviendo a demostrarlo. La flamante campeona mundial regresaba a la competición en este largo parón internacional y no ha defraudado. Con un Lamine Yamal estelar y un gran juego colectivo, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente sigue siendo dominante. No obstante, Álvaro Benito cree que no llegará nunca a alcanzar a la España de 2010 en un aspecto concreto.

El exfutbolista y ahora comentarista reflexionó sobre ambas selecciones en El Larguero de la Cadena SER. Allí, Álvaro Benito reconoció que la actual España es más divertida de ver, pero hay una faceta del juego que, a su juicio, nadie conseguirá imitar de los primeros campeones mundiales de nuestro país.

Álvaro Benito y lo que nunca volverá a repetir España

Álvaro Benito comenzó su reflexión poniendo en valor el altísimo nivel que alcanzó la primera Selección Española campeona del mundo: "Creo que lo que hizo esa Selección de 2010 no se lo vi hacer a ninguna selección antes y no lo va a hacer ninguna selección después. Pegar esos meneos, esos bailes... ¡Es que no rascaban la bola! Que luego te podía costar más meter gol, que si éramos algo horizontales, pero es que yo no he visto meter esos meneos a nadie nunca".

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Ese juego con balón, para el ahora tertuliano y comentarista, no volveremos a verlo en España: "No, no, es que los partidos buenos eran una cosa... minimizar a los rivales a la mínima potencia. Y eso yo creo que no lo volveremos a ver. Tener tantos jugadores capaces de jugar en el espacio reducido como eran esos... Pero estoy de acuerdo con Rafa Alkorta, esta es más completa, capaz de hacer más cosas y más divertida de ver, más vertical".