Nico Williams apunta a un doble problema en el Athletic y una alternativa levanta la mano

Ángel Cotán 06 OCT 2026 - 09:57h.

El extremo se marchó de la Selección Española lesionado

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Tras recuperar sensaciones en Anoeta en un eterno parón de selecciones, y la alegría de ganar a la Real Sociedad, los pupilos de Edin Terzic preparan su visita a Vallecas. El Athletic Club regresará a la competición doméstica con ganas de dejar atrás sus dos últimos empates ligueros y con el objetivo de vencer al Rayo Vallecano.

Por cuestiones de calendario, los leones encadenarán hasta tres partidos lejos de San Mamés y cuentan con un doble problema con Nico Williams. Y es que según avanza El Correo, las previsiones con el extremo apuntan a un periodo de baja de dos o incluso tres semanas.

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Nico Williams apunta a un doble problema en el Athletic Club

El atacante rojiblanco recuperó el olfato goleador en el España-Croacia del Ramón Sánchez-Pizjuán, pero a renglón seguido tuvo que abandonar la concentración de la selección por unas molestias que ahora le obligan a parar en el Athletic. La citada fuente apunta a un periodo de varias semanas de baja, y salvo un acelerón en su proceso de recuperación, Nico Williams se perdería los dos próximos partidos rojiblancos en LALIGA EA Sports.

De este modo, Edin Terzic tiene un problema doble. Su principal arma ofensiva apunta a no estar disponible ante el Rayo Vallecano el próximo sábado 10 de octubre y tampoco ante el Valencia en Mestalla el próximo 17 de octubre.

El objetivo con el menor de los Williams es llegar al próximo 21 de octubre. Ese día, el Athletic disputará en el Ciutat de València su duelo aplazado ante el Levante por la alerta naranja que afectó de lleno a la Comunidad Valenciana.

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Una alternativa levanta la mano

Ante la ausencia del internacional español, una alternativa levanta la mano en Lezama. Este parón de selecciones, Álvaro Djaló ha recuperado sensaciones con Guinea-Bisáu y vio portería varios meses después. Sin Nico Williams, el extremo izquierdo aspira a elevar su porcentaje de minutos y dispone de una gran oportunidad para convencer a Edin Terzic.

Presente en la sesión de entrenamiento del pasado lunes, Djaló regresó este verano a la disciplina rojiblanca con el claro objetivo de cumplir su sueño, que no es otro que triunfar en San Mamés con los leones.