Iker Muniain reta al Celta en la Copa y apunta a una cuenta pendiente: "Estamos seguros"

Ángel Cotán 05 OCT 2026 - 16:08h.

Es el técnico del Salamanca UDS

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El Celta de Vigo ya conoce a su primer rival en la Copa del Rey 2026/27. El equipo de Claudio Giráldez tendrá que visitar al Salamanca CF UDS donde se verá las caras con un campeón de la competición copera: Iker Muniain. El ex del Athletic Club, y ahora entrenador del conjunto blanquinegro, reta al club olívico con una cuenta pendiente.

Aunque aún no se conocen las fechas de este emparejamiento, Iker Muniain ya analiza el partido que le medirá al Celta de Vigo. El entrenador del Salamanca CF UDS reaccionó al sorteo de Copa en los perfiles oficiales de su club. El Helmántico ya espera nuevamente al conjunto celeste, aunque con ganas de revancha.

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La cuenta pendiente de Iker Muniain con el Celta en esta Copa

El entrenador del Salamanca CF UDS, Iker Muniain, ha apelado a la “revancha” deportiva ante el Celta, dos años después del 0-7 entre blanquinegros y celestes también en la Copa del Rey, para que el equipo y la afición puedan vivir una gran noche copera en El Helmántico.

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En declaraciones difundidas por las redes sociales del club, Muniain ha reconocido la dificultad de enfrentarse a un rival de Primera División, con “jugadores importantes que todos conocemos”, aunque ha asegurado que prepararán el partido “de la mejor manera posible”.

El técnico ha expresado su satisfacción por volver a disputar la Copa del Rey y ha confiado en que el equipo pueda ofrecer una noche positiva a sus aficionados. También ha señalado que afrontan con ilusión el regreso del Celta a Salamanca, aunque son conscientes de la diferencia de categoría. Muniain ha destacado además la importancia de la afición, especialmente en “noches grandes”, y ha confiado en que los seguidores respondan y estén cerca del equipo. “Trataremos y estamos seguros de que van a responder”, ha afirmado.