El fichaje de Morales deja una doble lectura en la afición del Oviedo: "Cazorla no valía"

Ángel Cotán 05 OCT 2026 - 09:26h.

El delantero madrileño firma hasta junio de 2027

Mikel Goti ilusiona en Oviedo y la afición cruza los dedos con la Real Sociedad: "¿Sobrará?"

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El Real Oviedo cerró el fin de semana anunciando el fichaje de José Luis Morales. Tras la grave lesión de Chris Ramos, la dirección deportiva carbayona y el cuerpo técnico apostaron por buscar un nuevo cromo para el ataque. El mercado del paro, siempre tan complejo, no ofrecía muchas soluciones y entre las posibles se apostó por el veterano atacante.

A sus 39 años, y con más de 500 encuentros oficiales a sus espaldas, el futbolista madrileño firma hasta el término de la presente temporada por el equipo azul. La solución 'low cost' está dejando una clara doble lectura entre la hinchada carbayona.

La doble lectura del fichaje de Morales en la afición del Oviedo

La necesidad obligaba al equipo azul a buscar un nuevo futbolista para su ataque, y aunque el fichaje de Morales cuenta con el plus de la experiencia en la categoría, lo cierto es que no parece convencer a todos. Como siempre, la pelota será la que dicte sentencia, pero para muchos aficionados está siendo inevitable lanzar la mirada al pasado verano.

La no continuidad de Santi Cazorla con 41 años choca para un amplio sector de la hinchada oviedista con la apuesta de fichar en estos momentos a José Luis Morales. El centrocampista demostró estar a un buen nivel para seguir un curso más en la élite pero no acabó dándose.

Por otro lado, son muchos seguidores del Oviedo los que confían en un nuevo movimiento de mercado en invierno, considerando a Morales una apuesta para, sobre todo, los meses más críticos hasta que llegue la próxima ventana de transferencias. Esta doble lectura está generando debate entre los aficionados del equipo asturiano, provocando así decenas de reacciones en los perfiles oficiales del club.

Estos son algunos de los muchos ejemplos que pueden apreciarse en las redes sociales: