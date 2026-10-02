Ángel Cotán 02 OCT 2026 - 11:34h.

El canterano del Celta de Vigo podría protagonizar un gran traspaso

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Gabri Veiga está protagonizando un gran inicio de temporada en Portugal. El canterano del Celta de Vigo, previo paso por el fútbol árabe, aterrizó en el Oporto en el verano de 2025. Desde entonces, el centrocampista ofensivo no ha dejado de sumar cifras y elevar su cartel. Con el escaparate de la UEFA Champions League, en el país luso ya ven "casi imposible" su continuidad.

En los primeros siete encuentros ligueros en Portugal, Gabri Veiga ha anotado cuatro goles y repartido tres asistencias. Es decir, el futbolista porriñés sale a una participación directa de gol por partido disputado en la Primera División lusa. Unos números sobre los que se sacan conclusiones en el mercado de fichajes.

El próximo fichaje de Gabri Veiga

El pasado jueves, el periodista portugués Nuno Barbosa compareció ante los micrófonos del programa A Penaltis de la Radio Galega. Allí, el experto en fútbol luso avanzó el futuro internacional de Gabri Veiga: "Irá muy pronto con la Selección Española". Su opinión sobre el talentoso centrocampista ofensivo no se quedó ahí.

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Fue entonces cuando, al ser cuestionado por el mercado, el periodista fue tajante y avanzó un movimiento importante la próxima temporada: "Es prácticamente imposible que el Oporto lo mantenga la próxima temporada. Irá a un club top europeo, tiene sitio en cualquiera de las grandes ligas".

Con contrato hasta junio de 2030, y un valor de mercado que ronda los 35 millones de euros y subiendo, el Oporto tiene la sartén por el mango. No obstante, en el país luso comienzan a imaginar un nuevo reto y más ambicioso para Gabri Veiga.

Un cambio importante en el Celta de Vigo

El estadio del Celta pasará a denominarse Conxemar Balaídos a partir de la temporada 2028-29, cuando finalice el acuerdo que el club gallego tiene con la entidad financiera Abanca para el ‘naming’ del estadio. La Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Exportadores y Transformadores de Productos de la Pesca y la Acuicultura (Conxemar), principal organización de la industria transformadora y comercializadora de productos del mar en España, y el Celta presentaron esta tarde en el estadio vigués su acuerdo estratégico de patrocinio hasta el año 2033.

La relación entre ambas entidades, además, permitirá la creación de un nuevo Espacio Conxemar en el estadio y la difusión de la Feria Conxemar en distintos soportes de comunicación y plataformas del club, ampliando así el alcance y la notoriedad del sector ante nuevos públicos.

“El nuevo Espacio Conxemar se configurará como un punto de encuentro para empresas asociadas, instituciones y representantes del sector. En él, se promocionarán los productos del mar, favoreciendo la generación de sinergias, oportunidades de negocio y nuevas vías de colaboración”, destaca la empresa.

Asimismo, las empresas asociadas a Conxemar podrán acceder en condiciones preferentes a espacios exclusivos y localidades reservadas en el estadio, reforzando su participación en una iniciativa que combina “divulgación, proyección internacional y apoyo al tejido empresarial vinculado a la economía azul”.

El presidente de Conxemar, Eloy García Alvariza, destacó que esta alianza va mucho más allá de una colaboración institucional: “Compartimos una forma de entender el compromiso con la sociedad, basada en la promoción de hábitos saludables, el esfuerzo y el bienestar de las personas. El deporte es una herramienta extraordinaria para transmitir estos valores y para concienciar sobre la importancia de una alimentación equilibrada, en la que los productos del mar desempeñan un papel fundamental”.

La presidenta del Celta, Marián Mouriño, también expresó su satisfacción por haber cerrado este acuerdo: “Elegir socios también es una manera de definir qué club queremos ser y qué queremos representar, y en ese sentido Conxemar tiene un encaje muy natural con el Celta. El mar es algo muy nuestro y nos conecta con la comunidad. Por eso, esta colaboración nos permite crecer desde nuestras raíces, reforzar nuestra identidad dentro y fuera de Galicia”.