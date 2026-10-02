El Oviedo se topa con dos problemas por el fichaje del delantero y desliza la solución

Ángel Cotán 02 OCT 2026 - 09:36h.

La dirección deportiva carbayona sigue trabajando en este fichaje

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El Real Oviedo regresa este viernes a la competición doméstica tras una semana de sensaciones muy dispares. En lo positivo, el subidón del derbi asturiano permite al equipo de Julián Calero afrontar con la moral por las nubes el choque ante el Eldense. En lo negativo, las lesiones, sobre todo la de Chris Ramos, amargan la resaca del triunfo ante el Sporting.

El delantero centro se lesionó en la acción del tanto que inauguró el duelo de máxima rivalidad. Un infortunio que acabó de la peor manera posible: adiós a toda la temporada. Desde entonces, la dirección deportiva que lidera David Fernández comenzó a moverse en el mercado del paro.

Los problemas del Real Oviedo por el fichaje del delantero

El club azul decidió buscar entre los futbolistas libres una opción de garantías para suplir la baja indefinida de Chris Ramos. El mercado del paro siempre tiene sus pros, como el coste, pero también sus contras, como la inactividad de los futbolistas que están a tiro o las lesiones que pueden padecer en estos momentos.

En su comparecencia previa al duelo liguero de este viernes, Julián Calero reveló los dos problemas que se ha encontrado el Real Oviedo en la búsqueda de un fichaje para el ataque. Además, el entrenador carbayón también deslizó la más que posible solución azul: "Es complicadísimo el mercado de jugadores libres. Si se ha quedado en el paro... es por alguna circunstancia. Te vienen con poco ritmo y alguno con taras, con poca ilusión, con operaciones, con mucha edad. La dirección deportiva está en ello, si encontramos algo de nuestro agrado es una opción. Pero es muy complicado. La gente da nombres. Te dice estoy en Arabia Saudí, es que estoy recuperándome de una lesión... pero buscamos. Si no podemos, metemos un chico de la cantera y nos apañaremos".