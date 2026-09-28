Amigos, asturianos pero unos del Sporting y otros del Real Oviedo: "Ha sido nuestro primer derbi juntos"

Javi Rayo 28 SEP 2026 - 08:36h.

El Real Oviedo se llevó el derbi asturiano ante el Sporting

La locura de Santi Cazorla en el recibimiento al Real Oviedo para el derbi ante el Sporting

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El Real Oviedo se llevó el primer derbi asturiano de la temporada tras derrotar al Sporting de Gijón por 2-0 en un partido que estuvo marcado por la expulsión de César Gelabert por roja directa en el minuto 76. Tras el partido, ElDesmarque estuvo con los aficionados más pequeños de los dos equipos asturianos, algunos, incluso, fueron juntos al campo por primera vez en sus vidas. Pese a lo bronco que estuvo el partido en el campo, en la grada hubo total respeto y convivencia entre las dos aficiones rivales. Puedes ver estas dos curiosas historias reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.