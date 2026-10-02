La conclusión de la lista de Edin Terzic para el Real Sociedad - Athletic: "Lo dificulta"

Ángel Cotán 02 OCT 2026 - 10:50h.

El alemán cita a 22 futbolistas para el duelo en Anoeta

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Un derbi siempre será un partido especial. A consecuencia de este largo parón, Real Sociedad y Athletic Club tendrán la oportunidad de recuperar sensaciones este viernes en un nuevo clásico vasco. Aunque amistoso, el Euskal Herria Txapela promete emociones fuertes con un nuevo duelo entre Pellegrino Matarazzo y Edin Terzic.

El técnico germano ha compartido esta mañana la lista de convocados. Hasta 22 futbolistas de los leones acudirán a Anoeta en una convocatoria con una clara conclusión respecto a la primera plantilla del equipo rojiblanco.

La lista de convocados de Edin Terzic para el Real Sociedad - Athletic

La presencia de Dani Vivian, ya recuperado de la lesión que le ha mantenido de baja desde la pretemporada, es la principal novedad en la lista de 22 jugadores convocados por el técnico del Athletic Club, Edin Terzic, para disputar este viernes en Anoeta la Euskal Herria Txapela frente a la Real Sociedad.

Vivian ha sido baja desde la pretemporada por una lesión insercional en el aductor largo de la pierna derecha que arrastraba desde enero pasado y de la que se encuentra plenamente restablecido, según reveló el propio jugador esta semana.

Paredes, Yeray, Prados, Berenguer, Sancet, Iñaki Williams, Guruzeta, Areso, Hugo Rincón, Ruiz de Galarreta, Yuri, Jauregizar, Rego, Maroan, Nico Serrano, Navarro, Gerenabarrena, Canales, Johaneko y los dos porteros del Bilbao Athletic, Mikel Santos y Simón García, completan la lista de convocados para este derbi vasco.

Las únicas bajas con las que cuenta Terzic son las de los cinco internacionales. Unai Simón y Aymeric Laporte están concentrados con España mientras que Nico Williams regresó el jueves debido a una lesión muscular moderada en el recto anterior izquierdo que sufrió el martes frente a Croacia, en el partido correspondiente a la Liga de Naciones. Además, Álex Padilla se encuentra con México y Álvaro Djaló no se ha incorporado aún después de jugar dos partidos con Guinea-Bissau.

Una lista de citados que guarda una clara conclusión. Edin Terzic tiene esta temporada entre sus manos una plantilla muy larga, por esta razón, y a pesar de la ausencia de los futbolistas que se encuentran con sus respectivas selecciones, el preparador de Menden no tira del Bilbao Athletic. El técnico ha priorizado dar minutos a los activos de la primera plantilla con menos oportunidades: