El 'otro' derbi vasco: Athletic y Real Sociedad, los equipos de LALIGA con más canteranos

Redacción ElDesmarque Madrid, 01 OCT 2026 - 12:17h.

Los datos de Transfermarkt reflejan dos modelos de formación en el fútbol español y sitúan a La Masia al frente de la valoración económica

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El Athletic Club y la Real Sociedad mantienen su rivalidad también fuera del terreno de juego. Los dos equipos vascos siempre han destacado por el peso de sus canteras en sus respectivas plantillas y, para la temporada 2026/27, eso no ha cambiado, aunque existen diferencias importantes en el número de futbolistas y en su valor de mercado. Según los datos de Transfermarkt para esta campaña, el Athletic y Real Sociedad son los clubes de LALIGA con más jugadores formados en casa, mientras que el FC Barcelona lidera la clasificación en valor económico gracias, en gran parte, a Lamine Yamal.

El Athletic lidera en número de canteranos y la Real Sociedad es segunda

El Athletic cuenta con 20 canteranos en su primera plantilla, una cifra que le sitúa al frente de la clasificación. La Real Sociedad ocupa la segunda posición, con 13 futbolistas formados en sus categorías inferiores, los mismos que el Málaga. El Barcelona aparece a continuación, con 11 jugadores de la casa, mientras que Valencia, Espanyol y Osasuna cuentan con ocho cada uno.

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La diferencia entre los dos grandes representantes del fútbol vasco también se aprecia al comparar el peso de sus canteranos en el valor total de cada plantilla. El Athletic alcanza el 89,7%, muy por encima del 51,1% de la Real Sociedad. El Barcelona ocupa la tercera posición, con un 50,7%.

En el otro extremo se encuentran Rayo Vallecano, Deportivo Alavés y Getafe, que no tienen canteranos en sus plantillas según los datos recogidos. Las cifras reflejan las distintas estrategias de los clubes de Primera División, desde aquellos que mantienen una apuesta por sus categorías inferiores hasta los que recurren en mayor medida al mercado para completar sus equipos.

El FC Barcelona domina en valor de mercado de sus canteranos gracias a Lamine Yamal

Aunque el Athletic encabeza la clasificación por número de jugadores y porcentaje, el Barcelona es el club que más valor concentra en sus canteranos. Según este análisis, los futbolistas formados en La Masia suman una tasación de 639 millones de euros. Lamine Yamal es el principal responsable de esa cifra, con un valor de mercado de 220 millones.

El Athletic ocupa la segunda plaza en este apartado, con 208,8 millones de euros, mientras que la Real Sociedad alcanza los 142,3 millones. El Atlético de Madrid también supera los 100 millones, con 109,5, y el Real Madrid se queda cerca, con 97,5 millones. La comparación con el conjunto blanco resulta especialmente llamativa. Pese a contar con una plantilla valorada en 1.460 millones de euros, La Fábrica representa únicamente el 6,7% de ese total.