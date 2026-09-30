Analizamos el reparto de minutos en los ocho primeros partidos

Mikel Goti ilusiona en Oviedo y la afición cruza los dedos con la Real Sociedad

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Ocho partidos para sacar las primeras conclusiones en la Real Sociedad. Pellegrino Matarazzo sigue perfilando un equipo que está llamado a pelear por los puestos europeos en LaLiga y, a su vez, competir en la Europa League con la ilusión de llegar a las rondas finales. Es sólo el inicio de un curso en el que el técnico, a su vez, ya ha dejado claro quiénes son sus jugadores más importantes y quiénes están señalados a tenor del reparto de minutos.

Reparto de minutos en la Real Sociedad

El jugador que más minutos ha disputado es Sergio Gómez, con 681'. Ha participado en todos los partidos y es, hasta la fecha, el hombre que cuenta con mayor confianza por parte de Matarazzo.

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Le siguen en esta particular tabla Jon Arambururu (597'), Luka Sucic (568'), Mikel Oyarzabal (552') y Jon Martín (546'), que completan la lista de cinco indiscutibles para el técnico del cuadro donostiarra. Atendiendo a esta métrica de minutos, el sexto sería Álex Remiro, pero el meta ha sido suplente en dos ocasiones para dar oportunidades a Unai Marrero, por lo que no se le puede considerar intocable.

Los primeros señalados de Pellegrino Matarazzo

En el lado opuesto de la clasificación de minutos aparecen dos futbolistas que todavía no han podido debutar esta temporada debido a sus respectivas lesiones: Álvaro Odriozola y Pablo Martín. Este último llegó a estar convocado en el duelo europeo ante el Bournemouth, pero no llegó a tener minutos, mientras que el lateral sigue recuperándose de una grave lesión de rodilla.

Además, hay cuatro futbolistas que no alcanzan los 100 minutos en este inicio de curso y están claramente señalados: Héctor Fort (54'), Aihen Muñoz (39'), Jon Pacheco (20') y Arsen Zakharyan (17'). Cuatro futbolistas que, probablemente, puedan ser protagonistas en el próximo mercado invernal.